مدیرعامل مس ایران: مناطق میزبان، شریک راهبردی رشد شرکت هستند

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه خبری مس‌پرس، دکتر سیدمصطفی فیض در آیین افتتاح فرهنگسرای مهر رابر با قدردانی از همراهی مردم و مسئولان منطقه گفت: سرمایه اجتماعی، یکی از مهم‌ترین پشتوانه‌های راهبردی شرکت ملی مس است و بدون مشارکت و حمایت جوامع پیرامونی، رشد صنعتی پایدار نخواهد بود.

وی با اشاره به پیگیری‌های نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی، این همراهی را عاملی مؤثر در تسریع برنامه‌های توسعه‌ای شرکت دانست و افزود: انتقال مطالبات منطقه به سطوح ملی، نقش مهمی در هم‌افزایی میان صنعت و جامعه محلی داشته است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران با بیان اینکه رویکرد مسئولیت اجتماعی شرکت مبتنی بر مطالعات میدانی و نیازسنجی دقیق است، تصریح کرد: تمرکز برنامه‌ها بر ارتقای شاخص‌های بهداشت و درمان، آموزش، فرهنگ و زیرساخت‌های عمومی قرار دارد تا توسعه صنعتی با بهبود کیفیت زندگی مردم همراه شود.

دکتر فیض افتتاح فرهنگسراهای مهر را نمادی از این رویکرد دانست و اظهار داشت: این مراکز با محوریت مهارت‌آموزی و توانمندسازی، بستر ارتقای سرمایه انسانی منطقه را فراهم می‌کنند. راه‌اندازی کارگاه‌های خیاطی در رابر و گلزار نیز در همین چارچوب و با هدف ایجاد اشتغال پایدار برای زنان منطقه اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران در پایان تأکید کرد: مجتمع مس دره‌آلو صرفاً یک واحد تولیدی نیست، بلکه بخشی از زیست‌بوم منطقه است و تداوم موفقیت آن در گرو تعامل سازنده و پایدار با جامعه محلی خواهد بود.

