به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این روز تفاهم‌نامه همکاری مالی با شرکت گروه صنایع پتروشیمی خلیج فارس به امضای محمد شریعتمداری مدیرعامل این گروه و امیرمسعود رزازان قائم‌مقام بانک ملی ایران رسید.

بر اساس این سند، بانک متعهد شد تا از طریق ابزارهای تسهیلاتی، تعهدی و روش‌های تامین مالی ارزی، از فعالیت‌های شرکت‌های تابعه این هلدینگ بزرگ پشتیبانی کند.

همکاری با توسعه تجارت "طلای سیاه"

همچنین، تفاهم‌نامه همکاری با شرکت توسعه تجارت طلای سیاه با حضور امیرمسعود رزازان قائم مقام بانک ملی ایران، بیژن نصرتی معاون بانکداری شرکتی بانک و سعید کاظمی فروشانی مدیرعامل این شرکت امضا شد.

در این توافق، همکاری در حوزه خدمات تخصصی مالی، تسهیل فرآیندهای تجاری و پشتیبانی از فعالیت‌های بازرگانی هدف گذاری شده است.

رونمایی از سکوی "ملی کراد"

همچنین در دومین روز از این نمایشگاه،سکوی نوین تامین مالی «ملی‌کراد» با حضور مدیران ارشد بانک ملی ایران رونمایی شد. امیرمسعود رزازان در این مراسم اعلام کرد: این پلتفرم با نظارت سازمان بورس، سرمایه‌های خرد را به سمت پروژه‌های بزرگ ملی هدایت می‌کند. وی افزود: کلیه پروژه‌های عرضه‌شده پیش از این، ارزیابی و ضمانت‌های لازم را دریافت می‌کنند.

دیدار و رایزنی با فعالان صنعت پتروشیمی

مدیران ارشد بانک ملی ایران همچنین در غرفه این بانک،با نمایندگان شرکت‌های پارک پتروشیمی، تامین سرمایه خلیج فارس، نفت ستاره خلیج فارس، پتروشیمی تخت جمشید، پتروشیمی پردیس، پتروپارس آریا کیش و شرکت پترول دیدار و گفت‌وگو کردند. طرفین در این ملاقات‌ها، زمینه‌های گسترش همکاری‌های مشترک را مورد بررسی قرار دادند.

