مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان: تصمیمات مدیریتی در فولاد هرمزگان بر پایه واقعیت بازار انجام شود

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، جلسه کمیته پایش بودجه این شرکت با حضور علیرضا رحیم مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت فولاد هرمزگان برگزار شد.

در این جلسه علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به لزوم بررسی سناریوهای مختلف از سوی معاونان و مدیران، اظهار کرد: سناریوهای مختلف تولید و شرایط بازار به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و شرایط متغیر صنعت فولاد انجام شود.

یکی از محورهای اصلی این نشست، لزوم افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی به‌ویژه در واحدهای کوره و احیا بود. وی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه قیمت برق و گاز در آینده با روند افزایشی مواجه خواهد شد، مدیریت مصرف انرژی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ سودآوری و پایداری تولید محسوب می‌شود. از این رو ضروری است که واحدهای تولیدی به دنبال کاهش حداکثری مصرف انرژی و بهره‌وری مواد اولیه باشند تا از این طریق هزینه‌های انرژی کاهش و سودآوری شرکت به نحو مطلوب افزایش یابد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان با تأکید بر اهمیت مدیریت مالی تصریح کرد: در شرایط فعلی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تأمین به‌موقع منابع مالی برای بهره‌برداری در زمان مناسب، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف فروش و جلوگیری از اتلاف منابع دارد. در این میان پروژه‌هایی که منجر به افزایش تولید، بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و خلق ارزش افزوده می‌شوند، در اولویت اجرا قرار دارند.

رحیم در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: خرید به‌موقع از بازار و تأمین مواد اولیه باکیفیت و با قیمت مناسب، آن هم با تدبیر و پیش‌بینی مناسب قیمتی، یکی از سیاست‌های جدی شرکت است. این رویکرد کمک می‌کند تا ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار به حداقل برسد.

وی افزود: در حوزه فروش نیز تمرکز ما بر عرضه محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر است تا ضمن افزایش درآمد، جایگاه فولاد هرمزگان در بازارهای داخلی و صادراتی ارتقا یابد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: در زمان محدودیت‌های انرژی، توقف تولید و شات‌دان‌ها باید کاملاً مدیریت‌شده و در بازه‌های محدود انجام شود. تلاش ما این است که از این مقاطع به‌صورت فرصت‌طلبانه برای انجام تعمیرات، بهینه‌سازی و آماده‌سازی خطوط استفاده کنیم تا پس از رفع محدودیت‌ها، با حداکثر توان به مدار تولید بازگردیم.