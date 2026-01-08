خبرگزاری کار ایران
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان: تصمیمات مدیریتی در فولاد هرمزگان بر پایه واقعیت بازار انجام شود

مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان: تصمیمات مدیریتی در فولاد هرمزگان بر پایه واقعیت بازار انجام شود
مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان گفت: ضروری است تصمیم‌گیری‌های مدیریتی بر مبنای تحلیل دقیق شرایط بازار، سناریوهای تولید و واقعیت‌های اقتصادی انجام شود تا ضمن حفظ پایداری تولید، مسیر سودآوری و توسعه هوشمندانه فولاد هرمزگان تضمین شود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت فولاد هرمزگان، جلسه کمیته پایش بودجه این شرکت با حضور علیرضا رحیم مدیرعامل، معاونان و مدیران شرکت فولاد هرمزگان برگزار شد.

در این جلسه علیرضا رحیم مدیرعامل شرکت فولاد هرمزگان با اشاره به لزوم بررسی سناریوهای مختلف از سوی معاونان و مدیران، اظهار کرد: سناریوهای مختلف تولید و شرایط بازار به‌صورت دقیق مورد بررسی قرار گیرد تا تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر واقعیت‌های اقتصادی و شرایط متغیر صنعت فولاد انجام شود.

یکی از محورهای اصلی این نشست، لزوم افزایش بهره‌وری و کاهش مصرف انرژی به‌ویژه در واحدهای کوره و احیا بود. وی در این خصوص گفت: با توجه به اینکه قیمت برق و گاز در آینده با روند افزایشی مواجه خواهد شد، مدیریت مصرف انرژی دیگر یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت راهبردی برای حفظ سودآوری و پایداری تولید محسوب می‌شود. از این رو ضروری است که واحدهای تولیدی به دنبال کاهش حداکثری مصرف انرژی و بهره‌وری مواد اولیه باشند تا از این طریق هزینه‌های انرژی کاهش و سودآوری شرکت به نحو مطلوب افزایش یابد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان با تأکید بر اهمیت مدیریت مالی تصریح کرد: در شرایط فعلی، اولویت‌بندی پروژه‌ها و تأمین به‌موقع منابع مالی برای بهره‌برداری در زمان مناسب، نقش تعیین‌کننده‌ای در تحقق اهداف فروش و جلوگیری از اتلاف منابع دارد. در این میان پروژه‌هایی که منجر به افزایش تولید، بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها و خلق ارزش افزوده می‌شوند، در اولویت اجرا قرار دارند.

رحیم در بخش دیگری از سخنان خود به حوزه تأمین مواد اولیه اشاره کرد و گفت: خرید به‌موقع از بازار و تأمین مواد اولیه باکیفیت و با قیمت مناسب، آن هم با تدبیر و پیش‌بینی مناسب قیمتی، یکی از سیاست‌های جدی شرکت است. این رویکرد کمک می‌کند تا ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار به حداقل برسد.

وی افزود: در حوزه فروش نیز تمرکز ما بر عرضه محصولات دارای ارزش افزوده بالاتر است تا ضمن افزایش درآمد، جایگاه فولاد هرمزگان در بازارهای داخلی و صادراتی ارتقا یابد.

مدیرعامل فولاد هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: در زمان محدودیت‌های انرژی، توقف تولید و شات‌دان‌ها باید کاملاً مدیریت‌شده و در بازه‌های محدود انجام شود. تلاش ما این است که از این مقاطع به‌صورت فرصت‌طلبانه برای انجام تعمیرات، بهینه‌سازی و آماده‌سازی خطوط استفاده کنیم تا پس از رفع محدودیت‌ها، با حداکثر توان به مدار تولید بازگردیم.

