امضای تفاهمنامه همکاری بانک ملی ایران با شرکت توسعه تجارت "طلای سیاه"
با حضور مدیران ارشد دو طرف، تفاهمنامه همکاری بانک ملی ایران و شرکت توسعه تجارت طلای سیاه با هدف توسعه و تسهیل همکاریهای مالی و بانکی، در غرفه این بانک در سومین نمایشگاه ایران پتروکم به امضا رسید.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این تفاهمنامه روز شنبه در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصی ایران پتروکم و با حضور امیرمسعود رزازان قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران، بیژن نصرتی معاون بانکداری شرکتی و سعید کاظمی فروشانی مدیرعامل شرکت توسعه تجارت طلای سیاه منعقد شد.
بر اساس این توافق، طرفین در حوزههای متنوعی از جمله ارائه خدمات تخصصی مالی و بانکی، تسهیل فرآیندهای تجاری، پشتیبانی از فعالیتهای بازرگانی و توسعه بازارهای مشترک همکاری خواهند کرد.
امیرمسعود رزازان در این مراسم با تاکید بر نقش محوری بانک ملی ایران در حمایت از بخشهای تولیدی و تجاری کشور، گفت: این تفاهمنامه نشاندهنده عزم جدی بانک برای همراهی هرچه بیشتر با شرکتهای پیشرو و موثر در اقتصاد ملی است. وی افزود: بانک ملی با بهرهگیری از ظرفیت کامل شبکه گسترده خود و خدمات نوین مالی، پشتیبان تحقق اهداف بلندمدت و توسعه فعالیتهای تجاری شرکای استراتژیک مانند شرکت توسعه تجارت طلای سیاه خواهد بود و ما این همکاری را گامی مهم در جهت تقویت زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی میدانیم.
سعید کاظمی فروشانی، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت طلای سیاه نیز این همکاری را بستری برای تسریع در برنامههای توسعهای شرکت عنوان کرد و گفت: امضای این تفاهمنامه فرصت مناسبی برای بهرهگیری از خدمات تخصصی و ظرفیتهای منحصربهفرد بزرگترین شبکه بانکی کشور فراهم میکند.
شرکت توسعه تجارت طلای سیاه بند با در اختیار داشتن بزرگترین ناوگان حملونقل زمینی قیر در ایران و با بهرهگیری از بیش از صد دستگاه کامیون مجهز به تانکرهای حمل قیر فله، توانایی ارسال این محصول را به تمامی نقاط داخلی، مرزهای زمینی و مقاصد خارج از کشور داراست. ناوگان تخصصی این مجموعه، با تکیه بر سرعت، ایمنی و قابلیت اطمینان بالا، تضمینکننده حمل مطمئن قیر برای مشتریان است.