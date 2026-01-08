خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

امضای تفاهم‌نامه همکاری بانک ملی ایران با شرکت توسعه تجارت "طلای سیاه"

امضای تفاهم‌نامه همکاری بانک ملی ایران با شرکت توسعه تجارت "طلای سیاه"
کد خبر : 1739107
لینک کوتاه کپی شد.

با حضور مدیران ارشد دو طرف، تفاهم‌نامه همکاری بانک ملی ایران و شرکت توسعه تجارت طلای سیاه با هدف توسعه و تسهیل همکاری‌های مالی و بانکی، در غرفه این بانک در سومین نمایشگاه ایران پتروکم به امضا رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این تفاهم‌نامه روز شنبه در حاشیه سومین نمایشگاه تخصصی ایران پتروکم و با حضور امیرمسعود رزازان قائم مقام مدیرعامل بانک ملی ایران، بیژن نصرتی معاون بانکداری شرکتی و سعید کاظمی فروشانی مدیرعامل شرکت توسعه تجارت طلای سیاه منعقد شد.

بر اساس این توافق، طرفین در حوزه‌های متنوعی از جمله ارائه خدمات تخصصی مالی و بانکی، تسهیل فرآیندهای تجاری، پشتیبانی از فعالیت‌های بازرگانی و توسعه بازارهای مشترک همکاری خواهند کرد.

امیرمسعود رزازان در این مراسم با تاکید بر نقش محوری بانک ملی ایران در حمایت از بخش‌های تولیدی و تجاری کشور، گفت: این تفاهمنامه نشان‌دهنده عزم جدی بانک برای همراهی هرچه بیشتر با شرکت‌های پیشرو و موثر در اقتصاد ملی است. وی افزود: بانک ملی با بهره‌گیری از ظرفیت کامل شبکه گسترده خود و خدمات نوین مالی، پشتیبان تحقق اهداف بلندمدت و توسعه فعالیت‌های تجاری شرکای استراتژیک مانند شرکت توسعه تجارت طلای سیاه خواهد بود و ما این همکاری را گامی مهم در جهت تقویت زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌دانیم.

سعید کاظمی فروشانی، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت طلای سیاه نیز این همکاری را بستری برای تسریع در برنامه‌های توسعه‌ای شرکت عنوان کرد و گفت: امضای این تفاهم‌نامه فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از خدمات تخصصی و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بزرگترین شبکه بانکی کشور فراهم می‌کند.

شرکت توسعه تجارت طلای سیاه بند با در اختیار داشتن بزرگترین ناوگان حمل‌ونقل زمینی قیر در ایران و با بهره‌گیری از بیش از صد دستگاه کامیون مجهز به تانکرهای حمل قیر فله، توانایی ارسال این محصول را به تمامی نقاط داخلی، مرزهای زمینی و مقاصد خارج از کشور داراست. ناوگان تخصصی این مجموعه، با تکیه بر سرعت، ایمنی و قابلیت اطمینان بالا، تضمین‌کننده حمل مطمئن قیر برای مشتریان است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی