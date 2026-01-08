بر اساس این توافق، طرفین در حوزه‌های متنوعی از جمله ارائه خدمات تخصصی مالی و بانکی، تسهیل فرآیندهای تجاری، پشتیبانی از فعالیت‌های بازرگانی و توسعه بازارهای مشترک همکاری خواهند کرد.

امیرمسعود رزازان در این مراسم با تاکید بر نقش محوری بانک ملی ایران در حمایت از بخش‌های تولیدی و تجاری کشور، گفت: این تفاهمنامه نشان‌دهنده عزم جدی بانک برای همراهی هرچه بیشتر با شرکت‌های پیشرو و موثر در اقتصاد ملی است. وی افزود: بانک ملی با بهره‌گیری از ظرفیت کامل شبکه گسترده خود و خدمات نوین مالی، پشتیبان تحقق اهداف بلندمدت و توسعه فعالیت‌های تجاری شرکای استراتژیک مانند شرکت توسعه تجارت طلای سیاه خواهد بود و ما این همکاری را گامی مهم در جهت تقویت زنجیره ارزش صنایع نفت، گاز و پتروشیمی می‌دانیم.

سعید کاظمی فروشانی، مدیرعامل شرکت توسعه تجارت طلای سیاه نیز این همکاری را بستری برای تسریع در برنامه‌های توسعه‌ای شرکت عنوان کرد و گفت: امضای این تفاهم‌نامه فرصت مناسبی برای بهره‌گیری از خدمات تخصصی و ظرفیت‌های منحصربه‌فرد بزرگترین شبکه بانکی کشور فراهم می‌کند.

شرکت توسعه تجارت طلای سیاه بند با در اختیار داشتن بزرگترین ناوگان حمل‌ونقل زمینی قیر در ایران و با بهره‌گیری از بیش از صد دستگاه کامیون مجهز به تانکرهای حمل قیر فله، توانایی ارسال این محصول را به تمامی نقاط داخلی، مرزهای زمینی و مقاصد خارج از کشور داراست. ناوگان تخصصی این مجموعه، با تکیه بر سرعت، ایمنی و قابلیت اطمینان بالا، تضمین‌کننده حمل مطمئن قیر برای مشتریان است.