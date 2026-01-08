بانک ملی ایران با تامین مالی مناسب در کنار تولیدکنندگان کالاهای اساسی خواهد ماند/دستیابی کامل به اهداف و راهبردهای تدوین شده بانک در ۹ ماهه سال ۱۴۰۴

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، ابوالفضل نجارزاده در همایش ارزیابی عملکرد 9 ماهه اول سال 1404 این بانک با بیان اینکه در سال جاری توانسته ایم به بیش از اهداف و برنامه های ابلاغی برسیم ، خاطر نشان کرد: در شرایط خاص کشور، طراحی محصولی ویژه برای حمایت از تولید و سرمایه در گردش تولیدکنندگان کالاهای اساسی امری ضروری است تا بتوانیم همانند گذشته نقش فعال و موثری را در همراهی تولیدکنندگان داشته باشیم.

وی بر ضرورت تشکیل کمیته‌های تامین مالی در استان‌ها تاکید کرد و افزود: باید با همکاری و هم افزایی تمامی واحد خا بتوانیم نقش محوری را در ارایه خدمات متفاوت به تمامی مشتریان ایفا نماییم. وی با اشاره به کسب سهم مناسب بازار از سوی بانک ملی ایران، اظهار داشت: ما موفق به کسب سهم های بالایی شدیم و در مجموع با 2.1 درصد افزایش، دستاورد ارزشمندی رقم خورد که بدون شک با همت همکاران مطابق برنامه ابلاغ‌شده، رسیدن به سهم بیشتر بازار نیز محقق خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه عملکرد مثبت در سود و زیان باید به صورت سالانه مشهود باشد، تصریح کرد: برای دستیابی به این هدف، دغدغه سود و زیان باید در تمامی شعب وجود داشته باشد و مستمر رصد شود.

باید تمام خدمات و محصولات غیر حضوری و مبتنی بر فناوری باشد

مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر اهمیت حوزه فناوری و نقش مهم آن در آینده خدمات بانکی به مشتریان خاطر نشان کرد: در دنیای پیشرفته فناوری های دیجیتال ، اگر با پیشرفت و تغییرات فناوری های نوین همراه نشویم ، قطعا جایگاه خود را از دست خواهیم دادم ،بنابراین با محوریت فناوریهای روز تدوین برنامه ها و اهداف کلان بانک صورت میگیرد و ایین اولویت اصلی ، مهم و اساسی بانک ملی ایران است.

وی تصریح کرد : باید از ظرفیت هوش مصنوعی بهره‌مند شد چراکه این حوزه گره‌گشای بسیاری از مسائل بانک است. ارائه خدمات و محصولات فناورانه وبانکداری دیجیتال و هوشمتد از اهداف مهم است که باید با دستیابی به آن جایگاه بانک ملی را در صنعت بانکداری متمایز کنیم.

بهبود عملکرد ارزی و تقویت بانکداری شرکتی در بخش ارزی

مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: حتی در شرایط تحریم، بانک ملی باید هدایتگر موضوعات ارزی باشد و خدمات ریالی و ارزی را بدون تمایز ارائه دهد. ایجاد پیوند بین حوزه‌های ارزی و ریالی ضرورتی است تا بتوانیم خدمات کاملی را به مشتریان ارائه کنیم

نجارزاده ادامه داد: در حوزه بانکداری خرد نیز باید به توسعه ابزارها و محصولات متنوع مدنظر مشتریان و بازار هدف توجه ویژه شود .

انتهای پیام/