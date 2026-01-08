توسعه همکاری‌های بانکی با پالایش نفت آفتاب

در حاشیه این نمایشگاه تفاهم‌نامه همکاری میان بانک ملی ایران و شرکت پالایش نفت آفتاب با هدف توسعه و گسترش تعاملات مالی و بانکی به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با حضور امیر مسعود رزازان قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملی ایران، بیژن نصرتی معاون بانکداری شرکتی،حمیدرضا بوئینی معاون امور ارزی و بین الملل بانک و هاشم نامور رئیس هیات‌مدیره هلدینگ پالایش نفت آفتاب در غرفه بانک ملی ایران منعقد شد.

دو طرف بر تقویت همکاری‌ها در حوزه بانکداری شرکتی، خدمات ارزی و استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله صدور ضمانت‌نامه و برات الکترونیکی تاکید کردند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، توسعه خدمات ارزی، افزایش سطح همکاری در زمینه ابزارهای تعهدی بانکی و ارتقای تعاملات مالی متناسب با جایگاه اعتباری شرکت پالایش نفت آفتاب در دستور کار قرار گرفته است. این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده مشتقات نفتی در بخش خصوصی کشور، با ظرفیت پالایش بیش از ۲۰ هزار بشکه در روز، در رتبه ۵۶ شرکت‌های برتر کشور قرار دارد.

همکاری بانک ملی ایران و شرکت هیربد نیرو