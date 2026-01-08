خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

حضور فعال بانک ملی ایران در نمایشگاه ایران پتروکم با محور توسعه همکاری‌های بانکی و صنعتی / امضای تفاهم‌نامه با «پالایش نفت آفتاب» و «هیربد نیرو»

حضور فعال بانک ملی ایران در نمایشگاه ایران پتروکم با محور توسعه همکاری‌های بانکی و صنعتی / امضای تفاهم‌نامه با «پالایش نفت آفتاب» و «هیربد نیرو»
کد خبر : 1739098
لینک کوتاه کپی شد.

نخستین روز همایش و نمایشگاه بین‌المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش (ایران پتروکم) با حضور فعال بانک ملی ایران، امضای تفاهم‌نامه‌های همکاری با شرکت‌های صنعتی و برگزاری نشست‌های تخصصی با مدیران ارشد این صنعت همراه بود.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در این روز همچنین از یک سامانه نوین مالی رونمایی شد.

توسعه همکاری‌های بانکی با پالایش نفت آفتاب

 در حاشیه این نمایشگاه تفاهم‌نامه همکاری میان بانک ملی ایران و شرکت پالایش نفت آفتاب با هدف توسعه و گسترش تعاملات مالی و بانکی به امضا رسید. این تفاهم‌نامه با حضور امیر مسعود رزازان قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملی ایران، بیژن نصرتی معاون بانکداری شرکتی،حمیدرضا بوئینی معاون امور ارزی و بین الملل بانک و هاشم نامور رئیس هیات‌مدیره هلدینگ پالایش نفت آفتاب در غرفه بانک ملی ایران منعقد شد.

دو طرف بر تقویت همکاری‌ها در حوزه بانکداری شرکتی، خدمات ارزی و استفاده از ابزارهای نوین مالی از جمله صدور ضمانت‌نامه و برات الکترونیکی تاکید کردند.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، توسعه خدمات ارزی، افزایش سطح همکاری در زمینه ابزارهای تعهدی بانکی و ارتقای تعاملات مالی متناسب با جایگاه اعتباری شرکت پالایش نفت آفتاب در دستور کار قرار گرفته است. این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین صادرکننده مشتقات نفتی در بخش خصوصی کشور، با ظرفیت پالایش بیش از ۲۰ هزار بشکه در روز، در رتبه ۵۶ شرکت‌های برتر کشور قرار دارد.

همکاری بانک ملی ایران و شرکت هیربد نیرو

همچنین در نخستین روز نمایشگاه، تفاهم‌نامه همکاری میان بانک ملی ایران و شرکت هیربد نیرو در غرفه بانک به امضا رسید.  

هدف از این تفاهم‌نامه، توسعه تعاملات مشترک، هم‌افزایی ظرفیت‌های فنی و اجرایی و پیشبرد پروژه‌های مشترک عنوان شده است.

امیر مسعود رزازان در این مراسم با اشاره به اهمیت تعامل میان شبکه بانکی و شرکت‌های صنعتی، امضای این تفاهم‌نامه را گامی موثر در مسیر توسعه پروژه‌های مشترک و تقویت همکاری‌های دوجانبه دانست.

مهام مومنی مدیرعامل شرکت هیربد نیرو نیز در این مراسم بر نقش بانک ملی ایران در حمایت از بخش تولید کشور تاکید کرد.

رونمایی از سامانه «تداوم» در ایران پتروکم

از دیگر برنامه‌های مهم نخستین روز نمایشگاه، رونمایی از سامانه «تداوم» در غرفه بانک ملی ایران بود. این سامانه با حضور قائم‌مقام مدیرعامل بانک، معاون بانکداری شرکتی و معاون امور ارزی و بین الملل بانک رونمایی شد و با هدف روان‌سازی اعتبار در زنجیره تامین طراحی شده است.

رزازان قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملی ایران در مراسم رونمایی این سامانه اظهار کرد: سامانه تداوم با تمرکز بر اعتبار خریداران بزرگ و مبتنی بر جریان واقعی معاملات، امکان نقدشوندگی سریع‌تر مطالبات تامین‌کنندگان، به‌ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط را فراهم می‌کند و به بهبود مدیریت سرمایه در گردش و تداوم تولید کمک خواهد کرد.

دیدار با مدیران ارشد صنعت پتروشیمی

غرفه بانک ملی ایران در نخستین روز برگزاری نمایشگاه «ایران پتروکم» به یکی از کانون‌های اصلی تعامل میان فعالان بانکی، صنعتی و اقتصادی کشور تبدیل شد و میزبان نشست‌ها و گفت‌وگوهای متعددی با مدیران ارشد صنعت پتروشیمی بود.

در حاشیه این روز، حسین بارگاهی مدیرعامل شرکت پتروشیمی جم پیلن و سید حبیب‌الله طباطبایی‌نژاد مدیر امور مالی شرکت پتروشیمی رازی با حضور در غرفه بانک ملی ایران، با امیرمسعود رزازان، بیژن نصرتی و حمیدرضا بوئینی دیدار و گفت‌وگو کردند. 

در این دیدار، طرفین ضمن تبادل نظر، درباره ظرفیت‌ها و زمینه‌های توسعه همکاری‌های مشترک به بحث و بررسی پرداختند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی