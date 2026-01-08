رونمایی از "سامانه تداوم" در غرفه بانک ملی ایران در نمایشگاه ایران پتروکم

وی افزود: این سامانه با هدف روان‌سازی اعتبار در زنجیره تامین طراحی شده است.

رزازان گفت: سامانه تداوم با رویکردی سیستمی و مبتنی بر جریان واقعی معاملات، تمرکز خود را بر اعتبار خریداران بزرگ قرار داده و امکان نقدشوندگی سریع‌تر مطالبات تامین‌کنندگان، به ویژه بنگاه‌های کوچک و متوسط، را فراهم می‌کند.

گفتنی است در این مدل، کل زنجیره تامین به‌عنوان یک واحد اقتصادی یکپارچه در نظر گرفته شده و جریان نقدینگی بدون ایجاد فشار تورمی و افزایش ریسک، تسهیل می‌شود.

با پیاده‌سازی سامانه تداوم، تامین‌کنندگان پس از تایید فاکتور توسط خریدار بزرگ، می‌توانند مطالبات خود را پیش از سررسید نقد کنند. این اقدام به بهبود مدیریت سرمایه در گردش، تداوم تولید و کاهش وابستگی به تسهیلات کوتاه‌مدت پرهزینه کمک می‌کند. در سطح خریداران بزرگ و بنگاه‌های صنعتی،این سامانه امکان مدیریت بهتر تعهدات مالی و حفظ پایداری زنجیره تامین را فراهم کرده و ریسک توقف تولید یا اختلال در تامین را کاهش می‌دهد.

سامانه تداوم نه تنها به عنوان یک ابزار تامین مالی پایدار و آینده‌نگر عمل می‌کند، بلکه نقش بانک را از تامین‌کننده سنتی نقدینگی به محور اکوسیستم مالی زنجیره تامین ارتقا می‌دهد و امکان خلق پرتفوی اعتباری سالم‌تر و بازدهی پایدارتر را فراهم می‌آورد.