دکتر للـهگانی در سومین نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم تصریح کرد
آمادگی بانک رفاه کارگران به منظور حمایت از تولید دانشبنیان در صنعت پتروشیمی
همزمان با سومین نمایشگاه بینالمللی ایران پتروکم 1404 در محل مرکز همایشهای بینالمللی جزیره کیش، دکتر اسماعیل للـهگانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران با حضور در غرفه بانک در این نمایشگاه با تعدادی از مدیران عالی هلدینگها و شرکتهای فعال در صنعت پتروشیمی، پالایش و پتروپالایش دیدار و گفتوگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر للـهگانی در نشستهای مشترک با مدیران نهادهای مالی، هلدینگهای بزرگ سرمایهگذاری و شرکتهای فناور، برخی از مهمترین ابزارها و محصولات این بانک بهمنظور حمایت از این صنعت را تشریح کرد.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران طی سخنانی در این نشستها به اهداف حضور این بانک در ایران پتروکم 1404 اشاره کرد و گفت: بانک رفاه به عنوان بانک اثربخش و فعال در پشتیبانی از واحدهای تولیدی با هدف حمایت از تولید دانشبنیان در صنعت پتروشیمی و معرفی ابزارها و محصولات نوین تامین مالی ویژه این صنعت، در این رویداد حضور یافته است.
دکتر للـهگانی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران از بانکهای پیشرو در حمایت از صنعت پتروشیمی است تصریح کرد: در سالهای اخیر تلاش کردهایم با استفاده از ابزارهای نوین تامین مالی به ویژه اوراق گواهی سپرده خاص، حمایتها از شرکتهای فعال در این صنعت را افزایش دهیم.
وی افزود: تنها در یک مورد از این حمایتها حدود 31 همت منابع مالی مورد نیاز طرح توسعه پالایشگاه بندرعباس را از طریق انتشار اوراق مذکور تامین کردیم.
مدیرعامل بانک رفاه کارگران گفت: فکتورینگ (مطالبات قراردادی)، برات الکترونیک، پلتفرم خرید و فروش اعتباری وایب، بازارگاه رفاهکار، چکاد حقوقی، سامانه SCF(تامین مالی زنجیرهای) و ... از دیگر ابزارهای بانک به منظور حمایت از واحدهای تولیدی در صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی است.
دکتر للـهگانی با تاکید بر حمایت از استارتآپها و شرکتهای فناور فعال در صنعت پتروشیمی گفت: این صنعت نیازمند بهروزرسانی فناوری و تکیه بر دانش و توانمندیهای داخلی است و بانک رفاه کارگران آمادگی دارد به سهم خود از اقدامات و تلاشها در این زمینه حمایت کند.
مدیران عالی این شرکتها نیز طی سخنانی ضمن ارائه گزارش از آخرین وضعیت فعالیت شرکت متبوع خود، از حمایتهای بانک رفاه کارگران از واحدهای تولیدی قدردانی کردند.