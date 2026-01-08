به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر اسماعیل للـه‌گ انی طی سخنانی در نشست‌های مشترک با مدیران این شرکت‌ها گفت: بانک رفاه کارگران مزین به نام کارگران و متعلق به بازنشستگان است و سال‌ها حضور اثربخش در حوزه تولید این ظرفیت را برای بانک فراهم آورده که به خوبی چالش‌های بنگاه‌های اقتصادی در بخش‌های مختلف را شناخته و در مسیر رفع آنها ابزار و محصولات نوین بانکی طراحی و ارائه کند.

وی افزود: اوراق گواهی سپرده خاص، فکتورینگ، برات الکترونیک، سامانه SCF(تامین مالی زنجیره‌ای) و ... از جمله این ابزارها هستند که می‌توانیم از آنها به منظور تامین مالی طرح‌های توسعه‌ای واحدهای تولیدی فعال در صنعت پتروشیمی استفاده کنیم.

وی با بیان اینکه بانک رفاه کارگران از طریق ارتقای قابلیت‌های سرمایه‌ای خود، حمایت‌ها از واحدهای تولیدی در بخش‌های مختلف اقتصادی را توسعه داده است، خاطرنشان کرد: بهبود شاخص کفایت سرمایه بانک، ظرفیت‌های حمایتی بانک را افزایش داده و از این طریق امکان گسترش همکاری‌های متقابل با بنگاه‌های اقتصادی فعال در صنایع مختلف ازجمله صنعت پتروشیمی فراهم شده است.

مدیرعامل بانک رفاه کارگران به جایگاه این بانک در شبکه بانکی کشور اشاره کرد و گفت: بانک رفاه در سال گذشته بر اساس رتبه‌بندی معتبر سازمان مدیریت صنعتی رتبه سوم در بین 500 شرکت برتر و رتبه اول در میان بانک‌ها را به دست آورد که جایگاه ویژه بانک در حوزه اقتصادی کشور را نشان می‌دهد و از سوی دیگر نشان‌دهنده اعتماد واحدهای تولیدی به این بانک است.

شایان ذکر است، مدیران عالی این شرکت‌ها نیز طی سخنانی از حمایت‌های بانک رفاه کارگران از صنعت پتروشیمی قدردانی کردند و ضمن تشریح برنامه‌های اجرایی شرکت متبوع خود، پشتیبانی بانک در راستای تحقق اهداف این برنامه‌ها را خواستار شدند.

شایان ذکر است، در جریان بازدید دکتر للـه گانی مدیرعامل بانک رفاه کارگران از سومین نمایشگاه بین المللی ایران پتروکم 1404، تفاهم نامه همکاری مشترک بانک با تعدادی از شرکت های حاضر در این نمایشگاه امضا شد.