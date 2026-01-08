خبرگزاری کار ایران
در نمایشگاه پتروکم صورت پذیرفت:

تفاهمنامه انتقال و تمرکز حساب‌ها و طرح‌های سامانه جامع خدمات رفاهی کارکنان هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های زیرمجموعه نزد بانک تجارت

کد خبر : 1739085
در قالب این تفاهمنامه که به امضای هادی اخلاقی فیض آثار و محمد شریعتمداری مدیرعامل شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس رسید، بانک باتوجه به نیاز شرکت به مدیریت بودجه‌های رفاهی پرسنل، کارت چندبودجه‌ای با قابلیت اتصال به‌کارت نقدی پرسنل را صادر خواهد کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، این توافقنامه که به امضای هادی اخلاقی فیض‌آثار و محمد شریعتمداری مدیران عامل دو مجموعه رسید، با هدف طراحی و پشتیبانی از سامانه جامع خدمات رفاهی کارکنان این هلدینگ و شرکت‌های زیرمجموعه عملیاتی شده است.

بر اساس این توافق، بانک تجارت با استفاده از زیرساخت‌های فنی، خدمات نوین بانکی را در قالب طرح‌های اختصاصی به جامعه بزرگ صنعت پتروشیمی ارائه دهد.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، صدور کارت‌های «چندبودجه‌ای» با قابلیت اتصال به کارت نقدی پرسنل است که مدیریت هوشمند بودجه‌های رفاهی را فراهم می‌کند.

بانک تجارت بر این اساس در راستای افزایش قدرت خرید کارکنان، مجموعه‌ای از خدمات اعتباری از جمله اعتبار خرید کالا، تسهیلات خرید وسایل نقلیه موتوری و استفاده از محصولات خانواده «نو» مانند کالانو،BNPL و طرح‌های خرید اعتباری کوتاه‌ مدت را در دستور کار قرار داده است.

همچنین مقرر شد انتقال و تمرکز حساب‌ها و طرح‌های سامانه جامع خدمات رفاهی کارکنان هلدینگ خلیج فارس و شرکت‌های زیرمجموعه نزد بانک تجارت صورت پذیرد.

