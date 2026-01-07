خبرگزاری کار ایران
تحول، چابکی و خلق ارزش؛ کلید موفقیت بانک ملی در مسیر جدید/سکوی جهش به‌سوی ترازنامه‌ای کیفی و پایدار

معاون برنامه‌ریزی و تحول بانک ملی ایران، تحول سازمانی را فرایندی جامع برای بازتعریف شیوه‌های عملکرد و خلق ارزش برای ذی‌نفعان دانست و بر نقش ارزیابی‌های دوره‌ای در اصلاح فرآیندها و ارتقای انضباط مالی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، حمید رضا مختاریان در ادامه همایش ارزیابی عملکرد ۹ ماهه بانک ملی ایران با بیان این که ترسیم نقشه راه جدید و برنامه ریزی منظم و منسجم موجب تحول در سازمان ها می شود، گفت: مدیریت استراتژیک ، خلق ارزش، آشنایی با تحولات و انعطاف پذیری زمینه دستاوردهای جدید و موفقیت های سازمانی  را بیش‌از پیش فراهم می‌کند.

وی در ادامه تحول سازمانی را فرایندی جامع و چند بعدی دانست و اظهار کرد: هدف تحول ایجاد تغییرات اساسی در شیوه عملکرد سازمان و چگونگی خلق ارزش برای تمامی ذی‌نفعان است. اما باید با ارتقای اثربخشی، چابکی و قابلیت پاسخگویی به چالش‌های نوظهور در محیط پویای کنونی، موجب تحول باشیم.

گفتتی است، بانک ملی ایران با تمرکز بر نقش واحدها در جذب منابع ارزان‌قیمت، مدیریت بهینه مصارف و بهبود ترکیب دارایی‌ و بدهی‌ بر ارتقای کیفیت ترازنامه بانک تاکید دارد.

ارزیابی دوره‌ای عملکرد، ابزاری راهبردی برای سنجش میزان تحقق اهداف، مقایسه عملکرد واحدها و بررسی اثرگذاری سیاست‌ها و تصمیمات مدیریتی در امور و حوزه های مهم و اساسی است.

 امروز فرصتی مناسب است تا با برگزاری همایش ارزیابی عملکرد ۹ ماهه، در برنامه‌ها و همسویی اقدامات واحدها با اهداف کلان بانک بازنگری شود.

بی شک این نشست، بستری فراهم می‌آورد تا با رویکرد تحلیلی و هدف‌محور، ضمن بررسی روند عملکرد بانک، راهکارهای عملی برای تحقق اهداف، توسعه منابع پایدار و ارتقای شاخص‌های ترازنامه‌ای ارائه شود.

همچنین دستاوردهای این همایش، ضمن ترسیم مسیر سه‌ماهه پایانی سال، زمینه‌ساز تقویت جایگاه بانک ملی در شبکه بانکی کشور نیز خواهد شد.

این ارزیابی‌های دوره‌ای نه تنها به شناسایی نقاط قوت و ضعف کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اصلاح فرآیندها، تقویت انضباط مالی، مدیریت بهینه ریسک‌ها و در نهایت، ارتقای کیفیت خدمات به میلیون‌ها مشتری می‌شود.​

