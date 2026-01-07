همایش ارزیابی عملکرد ۹ ماهه بانک ملی ایران در حال برگزاری است
همایش ارزیابی عملکرد ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران، با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ارشد این بانک در حال برگزاری است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این همایش با هدف بررسی دقیق دستاوردها، چالشها و عملکرد واحدهای مختلف بانک در ۹ ماه گذشته، تبیین راهبردهای ۳ ماه آخر سال و برنامهریزی برای تحقق اهداف کلان برگزار میشود. در این رویداد، گزارشهای عملکرد بخشهای صف ارائه شد .
این ارزیابیهای دورهای نه تنها به شناسایی نقاط قوت و ضعف کمک میکند، بلکه زمینهساز اصلاح فرآیندها، تقویت انضباط مالی، مدیریت بهینه ریسکها و در نهایت، ارتقای کیفیت خدمات به میلیونها مشتری میشود.