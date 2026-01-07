خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

همایش ارزیابی عملکرد ۹ ماهه بانک ملی ایران در حال برگزاری است

همایش ارزیابی عملکرد ۹ ماهه بانک ملی ایران در حال برگزاری است
کد خبر : 1738689
لینک کوتاه کپی شد.

همایش ارزیابی عملکرد ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۴ بانک ملی ایران، با حضور ابوالفضل نجارزاده مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، هیأت عامل و مدیران ارشد این بانک در حال برگزاری است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این همایش با هدف بررسی دقیق دستاوردها، چالش‌ها و عملکرد واحدهای مختلف بانک در ۹ ماه گذشته، تبیین راهبردهای ۳ ماه آخر سال  و برنامه‌ریزی برای تحقق اهداف کلان برگزار می‌شود. در این رویداد، گزارش‌های عملکرد بخش‌های صف ارائه شد .

این ارزیابی‌های دوره‌ای نه تنها به شناسایی نقاط قوت و ضعف کمک می‌کند، بلکه زمینه‌ساز اصلاح فرآیندها، تقویت انضباط مالی، مدیریت بهینه ریسک‌ها و در نهایت، ارتقای کیفیت خدمات به میلیون‌ها مشتری می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی