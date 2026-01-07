خبرگزاری کار ایران
امضای تفاهم‌نامه همکاری بانک ملی ایران و شرکت "هیربد نیرو" در ایران پتروکم کیش

امضای تفاهم‌نامه همکاری بانک ملی ایران و شرکت "هیربد نیرو" در ایران پتروکم کیش
تفاهم‌نامه همکاری بین بانک ملی ایران و شرکت هیربد نیرو در غرفه بانک و در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش (ایران پتروکم) و با حضور امیر مسعود رزازان، قائم‌مقام مدیرعامل بانک، و بیژن نصرتی، معاون بانکداری شرکتی بانک، به امضاء رسید.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، در حاشیه برگزاری نمایشگاه بین‌المللی پتروشیمی و صنایع وابسته کیش (ایران پتروکم) تفاهم‌نامه همکاری میان این بانک و شرکت هیربد نیرو با هدف توسعه تعاملات مشترک و بهره‌گیری از ظرفیت‌های فنی و اجرایی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه با حضور امیر مسعود رزازان قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملی ایران، بیژن نصرتی معاون بانکداری شرکتی بانک، حمیدرضا بوئینی معاون امور ارزی و بین‌الملل و مهام مومنی مدیرعامل شرکت هیربد نیرو در غرفه بانک ملی ایران، منعقد شد. طرفین در این دیدار بر توسعه همکاری‌های مؤثر و هم‌افزایی ظرفیت‌ها در حوزه‌های تخصصی و اجرایی تاکید کردند.

امیر مسعود رزازان قائم‌مقام مدیرعامل بانک ملی ایران در این مراسم با اشاره به اهمیت تعامل میان بخش بانکی و شرکت‌های صنعتی، امضای این تفاهم‌نامه را گامی موثر در راستای توسعه پروژه‌های مشترک عنوان کرد.

بر اساس مفاد تفاهم‌نامه، طرفین توافق کردند در چارچوب همکاری‌های مشترک، از ظرفیت‌های موجود برای پیشبرد اهداف تعیین‌شده و اجرای پروژه‌های آتی بهره‌برداری کنند.

غرفه بانک ملی ایران در این نمایشگاه به‌عنوان محلی برای تبادل ظرفیت‌ها و ایجاد ارتباط میان فعالان صنعتی و اقتصادی، میزبان نشست‌ها و تفاهم‌نامه‌های همکاری بوده است.

