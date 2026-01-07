با حضور نماینده ولیفقیه در خوزستان؛
جشن میلاد مولود کعبه در شرکت توسعه نیشکر برگزار شد/صنعت نیشکر از برکات انقلاب اسلامی است
جشن میلاد با سعادت مولود کعبه، حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام با حضور حجتالاسلام والمسلمین موسویفرد نماینده ولیفقیه در خوزستان و امام جمعه اهواز، دکتر مقداد محمودی مدیرعامل شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی و جمع پرشور کارکنان و خانواده بزرگ نیشکر، در مسجد ولایت اهواز برگزار شد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، امام جمعه اهواز در این آیین، با تبریک میلاد حضرت علی(ع)، از حضور در جمع تلاشگران و مردان جهادی عرصه تولید در استان خوزستان ابراز خرسندی کرد و صنعت نیشکر را از برکات ارزشمند انقلاب اسلامی دانست.
وی با اشاره به تلاش مستمر دشمنان برای کمرنگکردن دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران، گفت: دشمنان همواره در پی نمایش نیمه خالی لیوان هستند، در حالی که انقلاب اسلامی برکات فراوانی به همراه داشته و شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی نمونهای روشن از این دستاوردها در حوزه تولید و اشتغالزایی است.
نماینده ولیفقیه در خوزستان افزود: ایران اسلامی امروز در حوزههای دفاعی و علمی به جایگاههای ممتاز جهانی دست یافته و هرجا که به رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اسلامی عمل شده، کشور به قلههای پیشرفت رسیده است. از اینرو، تبیین و تشریح دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزههای گوناگون یک ضرورت اساسی است.
مدیحهسرایی مداح اهلبیت(ع) از دیگر برنامههای این مراسم معنوی در مسجد ولایت اهواز بود.
شایان ذکر است، مراسم جشن میلاد مولود کعبه قرار بود همزمان با میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیهالسلام برگزار شود، اما بهدلیل ارتحال آیتالله سید علی شفیعی، نماینده مردم خوزستان در مجلس خبرگان رهبری، این آیین به تعویق افتاد و با چند روز تأخیر، امروز سهشنبه ۱۶ دیماه برگزار شد.