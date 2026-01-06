هدیه ویژه ایرانسل به مناسبت روز کرمان
ایرانسل به مناسبت روز کرمان، هدیه ویژهای به مشترکان ایرانسلی استان کرمان، ارائه داده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، به مناسبت فرارسیدن روز کرمان، اولین و بزرگترین اپراتور دیجیتال ایران، هدیهای شامل ۱۸۰ دقیقه مکالمه رایگان با تمامی خطوط را برای مشترکان تلفنهمراه خود در استان کرمان، در نظر گرفته است.
هر مشترک، تنها یکبار میتواند این هدیه ویژه را فعال کند. این هدیه از چهارشنبه ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، همزمان با روز کرمان، به مدت یک هفته قابل تهیه و اعتبار آن، ۲۴ ساعت از زمان فعالسازی است.
مشترکان ایرانسل میتوانند این هدیه را با شمارهگیری کد دستوری #۲*۱*۴۴۴۴* یا مراجعه به سوپراپلیکیشن ایرانسلمن فعال کنند.
دانلود آخرین نسخه سوپراپلیکیشن «ایرانسلمن»، برای تمامی مشترکان تلفنهمراه، از وبسایت ایرانسل امکانپذیر است. همچنین امکان دریافت و نصب این سوپراپلیکیشن، با شمارهگیری کد دستوری #۴۵* نیز برای مشترکان ایرانسل وجود دارد.
۱۷ دیماه، به نام «روز کرمان» نامگذاری شده است؛ روز بزرگداشت یکی از کهنترین خطههای تاریخی و باستانی ایران. کرمان، سرزمینی که نام آن در کتیبهها و متون کهن آمده است و ابنیه تاریخی، باغهای ماندگار و هنر اصیل قالی و فرش آن، جلوهای کمنظیر از پیوند هنر معماری، اندیشه ایرانی و گنجینهای زنده از تاریخ را به نمایش میگذارند؛ تا جایی که این استان را میتوان «شهر موزه ایران» نامید.
کرمان، سرزمین پرورش مشاهیر بزرگ ادب، فرهنگ و صنعت است و در سیمای بناهای تاریخی، تصویری روشن از همزیستی مسالمتآمیز ادیان و فرهنگها دیده میشود. روز کرمان، فرصتی است برای بزرگداشت دیاری با ریشههای عمیق تمدنی و جایگاهی ماندگار در تاریخ ایران.