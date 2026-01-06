ورود پربازده مس و آلومینیوم به سال ۲۰۲۶

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت ومعادن، تارنمای ماینینگ در گزارشی به بررسی قیمت فلزات پرداخت و نوشت: مس که روز جمعه سوم ژانویه دوباره روند صعودی خود را از سر گرفت، بهترین عملکرد را بین فلزات صنعتی در سال ۲۰۲۵ به خود اختصاص داد و بازده قیمت ۴۲ درصدی را طی سال گذشته میلادی ثبت کرد.

مس سه ماهه روز جمعه در بورس فلزات لندن با قیمت ۱۲ هزار و ۴۶۹ دلار در هر تن بسته شد.

اختلال در تولید معدن گراسبرگ، دومین معدن مس جهان و وابسته به شرکت آمریکایی فریپورت مک موران در سال گذشته میلادی از جمله مهم ترین اتفاقات بازار بود؛ فریپورت اعلام کرده که رسیدن به تولید نرمال و کامل در معدن گراسبرگ از سال ۲۰۲۷ محقق می شود. بخشی از این معدن با رانش گل و لای و مرگ چندین کارگر از کار افتاد.

انفجار در معدن ال تنینته شیلی در جولای و مشکلات معدن کاموا کاکولا در کنگو از دیگر وقایع معدنی مس در سال ۲۰۲۵ بود.

از سوی دیگر فایننشال تایمز هم یک هفته مانده به پایان سال ۲۰۲۵ نوشت: تضعیف دلار و چشم انداز حمایت بیشتر چین از اقتصاد داخلی این کشور سبب افزایش قیمت فلزات شده است.

تارنمای ماینینگ اعلام کرده که مجموع گزارش ها و پست های مربوط به مس این وبسایت در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲.۵ میلیون بار دیده شده است.

آلومینیوم

آلومینیوم شاهد نخستین عبور قیمت از ۳۰۰۰ دلار در روزهای اخیر بود که از اواسط ۲۰۲۲ بی سابقه بود. همچنین این فلز بازده ۱۷ درصدی را در سال ۲۰۲۵ ثبت کرد.

سیاست چین به جای رقابت بر سر گسترش حجم، بهره وری، رعایت الزامات محیط زیست و بهینه سازی منابع است.

آلومینیوم با پایه قوی وارد سال ۲۰۲۶ شد و قیمت سه ماهه این فلز در لندن روز جمعه ۳۰۱۵ دلار در تن بسته شد. تقاضای قوی از سوی خودروهای برقی، انرژی های تجدیدپذیر و فرآیند برقی سازی با محدودیت عرضه همزمان شده است. برآوردهای صنعتی حاکی از رشد ۲.۵ درصدی تولید این فلز در سال های آتی است.

اگرچه چین تسلط کاملی بر بازار آلومینیوم دارد، اما وضعیت در خارج از چین چالش برانگیز است. کارخانه های ذوب در آمریکا، اروپا و بخش هایی از قاره آفریقا در تلاش برای تامین قراردادهای بلندمدت برق در رقابت با مراکز داده هوش مصنوعی هستند. در مجموع هزینه دسترسی به برق چالش اصلی صنعت آلومینیوم است.