به گزارش خبرنگار ایلنا از آستارا، در این جلسه برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار و نظارت ویژه بر توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و پرمصرف و اجرای دقیق مقررات و برخورد قاطع با متخلفان مورد تاکید قرار گرفت.

همچنین، اعضای حاضر در این جلسه ضمن ارائه گزارش‌هایی از شرایط بازار، میزان موجودی اقلام اساسی و روند توزیع آنها، پیشنهادها و راهکارهای لازم را به‌منظور مدیریت بهتر بازار، پیشگیری از کمبود کالا و مقابله با هرگونه تخلف احتمالی ارائه کردند.

گفتنی است، در این جلسه، تصمیمات لازم در راستای تامین پایدار کالاهای اساسی، نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی اتخاذ شد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ثبات و آرامش بازار شهرستان آستارا حفظ شود.

انتهای پیام/