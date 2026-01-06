خبرگزاری کار ایران
در جلسه ستاد تنظیم بازار به ریاست فرماندار مطرح شد:

برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار و نظارت ویژه بر توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی

جلسه فوق العاده ستاد تنظیم بازار شهرستان آستارا با محوریت کنترل قیمت‌ها و تأمین به‌موقع اقلام مورد نیاز شهروندان به ریاست مهندس علی درمانی فرماندار شهرستان مرزی بندر آستارا و با حضور معاونان سیاسی و عمرانی فرمانداری و مدیران دستگاه‌های اجرایی مرتبط برگزار شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از آستارا، در این جلسه برنامه‌ریزی برای تنظیم بازار و نظارت ویژه بر توزیع و قیمت‌گذاری کالاهای اساسی و پرمصرف و اجرای دقیق مقررات و برخورد قاطع با متخلفان مورد تاکید قرار گرفت.

 همچنین، اعضای حاضر در این جلسه ضمن ارائه  گزارش‌هایی از شرایط بازار، میزان موجودی اقلام اساسی و روند توزیع آنها، پیشنهادها و راهکارهای لازم را به‌منظور مدیریت بهتر بازار، پیشگیری از کمبود کالا و مقابله با هرگونه تخلف احتمالی ارائه کردند. 

گفتنی است، در این جلسه، تصمیمات لازم در راستای تامین پایدار کالاهای اساسی، نظارت بر بازار، کنترل قیمت‌ها و برخورد با تخلفات احتمالی اتخاذ شد تا با همکاری دستگاه‌های اجرایی مرتبط، ثبات و آرامش بازار شهرستان آستارا حفظ شود.

