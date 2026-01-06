حضور ایرانسل در دوازدهمین الکامپ مازندران
ایرانسل، در مسیر تحقق تحول دیجیتال و با تمرکز بر حوزههای اصلی اقتصاد دیجیتال، در دوازدهمین نمایشگاه بینالمللی تجارت الکترونیک و کامپیوتر (الکامپ) مازندران حضور دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی ایرانسل، دوازدهمین نمایشگاه تخصصی الکامپ و دولت هوشمند مازندران، از ۱۶ تا ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در ساری برگزار میشود. ایرانسل، محصولات و دستاوردهای خود را با تمرکز بر حوزههای اصلی اقتصاد دیجیتال، از جمله زیرساخت ارتباطی، توانمندسازی کسبوکارها و محصولات و خدمات دیجیتال برای تحقق تحول دیجیتال و دولت هوشمند، به بازدیدکنندگان و علاقهمندان به فناوری، ارائه میدهد.
در غرفه ایرانسل در نمایشگاه الکامپ مازندران، سرویسهایی مانند اینترنت پرسرعت فیبرنوری (FTTx)، اینترنت نسل پنجم، اپلیکیشنها و خدمات دیجیتال، در اختیار بازدیدکنندگان قرار میگیرد و کارشناسان به معرفی بازارگاه ایرانسل و عرضه محصولات ارتباطی مانند سیمکارت ۰۹۰۰ و انواع مودمهای ایرانسل میپردازند.
ایرانسل در این نمایشگاه، آخرین راهکارهای سازمانی پیشرفته، شامل سامانه مدیریت هوشمند ناوگان (FMS)، سرویس اینترنت فیبر نوری سازمانی، شبکه اختصاصی نسل پنجم (Private 5G)، مرکز تماس ابری (Cloud PBX) و سرویس بیسیم واکه (PoC) را به بازدیدکنندگان معرفی میکند.
نمایشگاه الکامپ مازندران ۱۴۰۴، یکی از رویدادهای فناوری و الکترونیک شمال کشور است که با اهداف معرفی جدیدترین محصولات و خدمات فناوری، ایجاد فرصتهای شبکهسازی حرفهای، برگزاری کارگاهها و سخنرانیهای تخصصی و توسعه بازار فناوری در منطقه شمال کشور برگزار میشود.
دوازدهمین نمایشگاه الکامپ مازندران، با شعار «مازندران هوشمند با تحول دیجیتال» و همکاری نظام صنفی رایانهای مازندران و با محورهای فناوری اطلاعات و ارتباطات، الکترونیک و مخابرات، هوش مصنوعی و یادگیری ماشین، امنیت سایبری، اینترنت اشیا، استارتاپها و شرکتهای دانشبنیان، زمینه تعامل و تبادل تجربه میان علاقمندان و نوآوران را تقویت کند.
نمایشگاه الکامپ مازندران، از ۱۶ تا ۱۹ دیماه ۱۴۰۴ در محل نمایشگاه بینالمللی نیاوران ساری برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند از ساعت ۱۰ تا ۲۰، با حضور در نمایشگاه، از غرفه ایرانسل بازدید کنند. همچنین بازدیدکنندگان از طریق فضای وب در ساعات مختلف هم میتوانند از این نمایشگاه بازدید داشته باشند.