تراز عملیاتی بانک ملت به 88 هزار میلیارد تومان رسید؛ ثبت رکورد جدید با جهش 108درصدی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، تراز عملیاتی این بانک که در پایان آذرماه سال 1403 بالغ بر ۴۲۲،۷۶۲ میلیارد ریال گزارش شده بود، در پایان آذرماه سال جاری با رشدی 108 درصدی به ۸۸۱،۱۴4 میلیارد ریال رسیده است تا جایگاه بزرگ ترین بانک بورسی کشور در زمینه تراز عملیاتی بیش از پیش تثبیت شود.

بر اساس این گزارش، عملکرد یک ماهه منتهی به پایان آذرماه امسال روی سامانه کدال سازمان بورس، بانک ملت جمع درآمدهای خود را در پنج سرفصل درآمدی به عدد ۲،۴۴۱،۱۲3 میلیارد ریال رسانده که این رقم در مقایسه با عدد ۱،۴۴۹،۹۱4 میلیارد ریالی پایان آذرماه سال گذشته، رشدی 68 درصدی داشته است.

بر اساس این گزارش، درآمدهای بانک ملت از محل تسهیلات اعطایی از ۱,۱۶۶,۰۸1 میلیارد ریال در پایان آذرماه 1403 به ۲،۱۰۷،۵۲9 میلیارد ریال در پایان آذرماه سال جاری رسیده است که نشان از رشدی 81 درصدی دارد.

بر این اساس، در 9 ماهه نخست سال جاری از بین سرفصل های تسهیلاتی، تسهیلات مرابحه با ۹۲۸،۳۴۸ میلیارد ریال در جایگاه نخست درآمدزایی قرار گرفته است و پس از آن تسهیلات ارزی با ۳۷۷،۴۹۸ میلیارد ریال و تسهیلات مشارکت مدنی با ۲۴۸،۸۶۱ میلیارد ریال در جایگاه های دوم و سوم از منظر درآمد تسهیلات اعطایی قرار گرفته اند.

همچنین درآمد تسهیلات اعطایی بانک ملت تنها در نهمین ماه سال جاری، ۲۶۵،۰۳۰ میلیارد ریال بوده که در مقایسه با ۱۴۷،۰۷7 میلیارد ریال در مقطع مشابه سال گذشته رشدی 80 درصدی را تجربه کرده است.

در همین حال، از کل درآمد وبملت در سرفصل های درآمدی در 9 ماهه امسال، ۲۱۷،۲۰6 میلیارد ریال در بخش کارمزد، ۷۲،۴۵۴ میلیارد ریال در بخش اوراق بدهی، ۳۳،۸۳۵ میلیارد ریال در بخش سپرده گذاری و ۱۰،۰۹9 میلیارد ریال در بخش سرمایه گذاری ها به دست آمده است.