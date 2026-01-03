خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت به مناسبت میلاد باسعادت حضرت علی(ع) و روز پدر

مدیرعامل بانک ملت در پیامى فرارسیدن میلاد با سعادت مولی الموحدین حضرت على (ع) و روز پدر را به ملت شریف ایران تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، متن پیام فرشید فرخ نژاد به شرح زیر است:

به نام خدا

١٣ رجب سالروز میلاد باسعادت اسوه عدالت و جوانمردی و‌ نمونه واقعی یک انسان آزاده است؛ بزرگمردی که نام بلندش معنابخش فتوت و احسان و آذین بخش هر محفل و مجلسی است.

بی تردید حضرت علی (ع) نمونه بارز همسری شایسته و پدری فداکار و جلوه بارز بخشندگی و بزرگ منشی است؛ الگوی بی بدیلی که نامش زینت بخش تاریخ است و نامداری اش، سرلوحه زندگی نامداران بزرگ و روز میلاد آن امام همام، روز تجلیل از مقام پدران گرانقدر و مردان شریفی است که با تلاش و پشتکار خود، ستون استوار خانواده و جامعه‌اند.

اینجانب با تبریک فرارسیدن میلاد باسعادت امام اول شیعیان حضرت علی ابن ابیطالب(ع)، روز پدر را به تمامی هموطنان و به ویژه مردان غیرتمند ایران زمین تبریک عرض نموده و با آرزوی آمرزش و مغفرت الهی براى روح پدران درگذشته و آسمانی، سلامتی و توفیق ملت شریف ایران را از درگاه ایزد منان مسئلت دارم.

فرشید فرخ نژاد

 

انتهای پیام/
