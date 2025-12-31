خبرگزاری کار ایران
تغییر ساعت کار واحدهای بانک ملت از یازدهم دی ماه

با ابلاغ شورای هماهنگی بانک ها، ساعت کاری واحدهای بانک ملت در استان تهران از روز پنج شنبه 11 دی ماه 1404 تا پانزدهم فروردین ماه 1405 تغییر می کند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت و بر اساس اعلام شورای هماهنگی بانک ها، از روز پنجشنبه 11 دی ماه سال جاری ساعت حضور کارکنان در شعب و ستاد مدیریت های شعب این بانک در استان تهران از شنبه تا چهارشنبه 7 تا 14 و ساعت خدمت رسانی به مشتریان 7:30 تا 13:30 و در روزهای پنج شنبه به صورت کشیک حضور کارکنان از 7 تا 13 و ارایه خدمت به مشتریان از 7:30 تا 12:30 خواهد بود.

ساعت کار و حضور کارکنان ادارات کل و واحدهای ستادی مرکزی بانک ملت نیز از شنبه تا چهارشنبه، 7 تا 14 و روزهای پنجشنبه به صورت کشیک از ساعت 7 تا 13 تعیین شده است.

برای مشاهده شعب کشیک در روزهای پنج شنبه اینجا کلیک کنید.

 

انتهای پیام/
