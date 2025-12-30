خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

برندگان سیزدهمین دوره قرعه کشی طرح گردونه بانک ملت مشخص شدند

برندگان سیزدهمین دوره قرعه کشی طرح گردونه بانک ملت مشخص شدند
کد خبر : 1738324
لینک کوتاه کپی شد.

با برگزاری سیزدهمین دوره قرعه کشی طرح گردونه بانک ملت در مقطع منتهی به 6 دی ماه 1404، برندگان جایزه تسهیلات قرض الحسنه 300 میلیون تومانی این طرح مشخص شدند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، در این مراسم که با حضور نمایندگان واحدهای نظارتی و برخی دیگر از واحدهای بانک برگزار شد، برندگان خوش شانس جایزه تسهیلات 300 میلیون تومانی قرض الحسنه با استفاده از سیستم گوی و گردونه و رایانه تعیین شدند.

بر اساس این گزارش، جایزه برندگان قرعه کشی طرح گردونه، امتیاز استفاده از تسهیلات قرض الحسنه، معادل 10 برابر معدل حساب ویژه طرح طی دوره معدل گیری تا سقف سه میلیارد ریال، تعیین شده است و فرد برنده می‌تواند از این تسهیلات استفاده یا امتیاز آن را به سایر افراد منتقل کند.

بر این اساس، امتیازگیری در طرح گردونه بانک ملت بدین شکل است که به هر 50 میلیون ریال حساب گردونه در بازه هفتم تا بیست و ششم هر ماه 50 امتیاز و در بازه بیست و هفتم تا  ششم ماه بعد 100 امتیاز تعلق می گیرد.

در عین حال، میزان تسهیلات قرض الحسنه برندگان طرح گردونه معادل 10 برابر میانگین حساب گردونه در بازه بیست و هفتم تا ششم ماه بعد خواهد بود.

این گزارش حاکی است، اطلاع رسانی به برندگان از طریق پیامک انجام می شود و پس از آن، پرداخت تسهیلات به صورت غیرحضوری در سامانه فرابانک امکان پذیر خواهد بود.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی