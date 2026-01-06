به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، مطابق با آمارهای عملکردی، فروش کالا و خدمات از طریق این سامانه در حوزه¬های مختلف با رشد بیش از 2 برابری در سال جاری در مقایسه با سال گذشته همراه بوده است.

بر اساس این گزارش، در حال حاضر بیش از 17 هزار پذیرنده در سامانه بتا مشغول به فعالیت هستند و تعداد افرادی که در سال گذشته از طریق این سامانه اقدام به خرید کالا و خدمات کرده‌اند، با رشد 77 درصدی نسبت به سال پیش از آن، از 1.200.000 نفر گذشت که نشان‌دهنده افزایش اعتماد عمومی، کارآمدی و سهولت استفاده از خدمات و مزایای سامانه است.

لازم به ذکر است، این سامانه در راستای ایفای نقش اثربخش در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی و با هدف فراهم آوردن بستر خرید اقساطی برای مشتریانی که حقوق خود را از این بانک دریافت می‌کنند، راه‌اندازی شده و افزایش جامعه هدف مشتریان و پذیرندگان سامانه از برنامه‌های توسعه‌ای بانک در آینده نزدیک است.

جامعه هدف مشتریان این سامانه شامل بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی، کارکنان و بازنشستگان سازمان‌‌ها، شرکت‌ها و صندوق‌های بازنشستگی دارای تفاهم‌نامه همکاری در سامانه بتا است. همچنین شبکه پذیرندگان این سامانه طیف گسترده‌ای از فروشندگان کالا و خدمات از جمله کالاهای با دوام (نظیر لوازم خانگی، مبلمان، سرویس خواب)، خدمات سلامت و بیمه‌ای، کالای زودمصرف و سوپرمارکتی و... را در بر می‌گیرد.

لازم به ذکر است، مشتریان واجد شرایط بانک رفاه کارگران، می‌توانند برای بهره‌مندی از خدمات اعتباری سامانه بتا به سایت این سامانه به نشانی اینترنتی https://beta.refah-bank.ir مراجعه کنند.