حضور همراه اول در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند مازندران
همراه اول با حضوری فعال در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند مازندران، تازهترین راهکارهای هوشمند و دیجیتال خود را به نمایش میگذارد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات همراه اول: توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور با حضوری فعال و اثرگذار در دوازدهمین نمایشگاه الکامپ و دولت هوشمند مازندران، آخرین دستاوردها و راهکارهای دیجیتال خود را در معرض دید بازدیدکنندگان قرار میدهد.
این رویداد از تاریخ ۱۶ لغایت ۱۹ دی ۱۴۰۴ در مرکز نمایشگاهی نیاوران ساری برگزار میشود و همراه اول با تمرکز بر توسعه زیستبوم دیجیتال، هوشمندسازی خدمات و حمایت از نوآوری، حضوری پررنگ در آن دارد.
در غرفه همراه اول، مجموعهای متنوع از سرویسها، محصولات و راهکارهای نوین ارتباطی و هوشمند شامل همیاری، محصولات و خدمات سازمانی، دولت هوشمند، همراه کشاورز، دستیار هوشمند سخنگوی کشاورزی (Holo Box)، حملونقل هوشمند، انرژی هوشمند، فناوریهای VoLTE، نسل پنجم ارتباطی، Service Finder، تماس تصویری ViLTE، اپلیکیشن همراه من، چتبات، کیوسک، API Console و DCB، فینتک (اوانو)، فروش و خدمات، مودم و آیبیمه معرفی میشود.
همچنین با توجه به نقش کلیدی مراکز رشد و استارتاپها در توسعه فناوریهای نوین، همراه اول در این نمایشگاه بر تعامل با فعالان نوآوری و کسبوکارهای نوپا تأکید دارد.