خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

سفر مهم وزیر نفت به عسلویه در آستانه سرمای ماندگار/ تشکیل اتاق فرماندهی عملیات گاز با حضور پاکنژاد

سفر مهم وزیر نفت به عسلویه در آستانه سرمای ماندگار/ تشکیل اتاق فرماندهی عملیات گاز با حضور پاکنژاد
کد خبر : 1737927
لینک کوتاه کپی شد.

محسن پاکنژاد صبح امروز به عسلویه سفر کرد تا به صورت میدانی بر روند مدیریت تولید، فرآورش و تزریق به شبکه گاز کشور نظارت کند.

به گزارش ایلنا: درحالی که کشور خود را برای مواجهه با سرمای ماندگار آماده می کند، محسن پاکنژاد صبح امروز به عسلویه سفر کرد تا به صورت میدانی بر روند مدیریت تولید، فرآورش و تزریق به شبکه گاز کشور نظارت کند.

بازدید فرمانده نفتی و گازی کشور از مبدا شریان تولید انرژی کشور در حالی صورت می‌گیرد که او اواخر هفته گذشته هم با حضور در مرکز دیسپچینگ گاز از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفته بود.

وزیر نفت همچنین واحد بازسازی شده پالایشگاه فاز ۱۴ که در جریان حمله رژیم صهیونی به کشورمان آسیب دیده بود را رسما افتتاح کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

ترموود

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی