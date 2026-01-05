سفر مهم وزیر نفت به عسلویه در آستانه سرمای ماندگار/ تشکیل اتاق فرماندهی عملیات گاز با حضور پاکنژاد

به گزارش ایلنا: درحالی که کشور خود را برای مواجهه با سرمای ماندگار آماده می کند، محسن پاکنژاد صبح امروز به عسلویه سفر کرد تا به صورت میدانی بر روند مدیریت تولید، فرآورش و تزریق به شبکه گاز کشور نظارت کند.

بازدید فرمانده نفتی و گازی کشور از مبدا شریان تولید انرژی کشور در حالی صورت می‌گیرد که او اواخر هفته گذشته هم با حضور در مرکز دیسپچینگ گاز از نزدیک در جریان اقدامات انجام شده قرار گرفته بود.

وزیر نفت همچنین واحد بازسازی شده پالایشگاه فاز ۱۴ که در جریان حمله رژیم صهیونی به کشورمان آسیب دیده بود را رسما افتتاح کرد.

