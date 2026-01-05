خبرگزاری کار ایران
اخلاقی در امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه نمایشگاه بین‌المللی پوشاک عنوان کرد:

حمایت تمام‌قد بانک تجارت از زنجیره تولید پوشاک کشور

بانک تجارت در راستای حمایت از تولید داخلی و تسهیل زنجیره تأمین، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه‌ای با اتحادیه تولید و صادرات نساجی ایران و شرکت بامداد رویان کیان (باروک) در حاشیه برگزاری نمایشگاه تخصصی پوشاک با هدف ارائه خدمات مالی تخصصی و اعتباری به فعالان این صنعت به امضاء رساند.

به گزارش ایلنا به نقل از مدیریت امور روابط‌عمومی بانک تجارت، دکتر اخلاقی در مراسم امضای این تفاهم‌نامه با اشاره به نقش حیاتی صنعت پوشاک در اشتغال‌زایی و رشد اقتصادی گفت: صنعت پوشاک، یکی از ارکان مهم اقتصاد مقاومتی و مظهر تلاقی هنر و صنعت ایرانی بوده و بانک تجارت با درک نیازهای نقدینگی در این بخش، راهبرد خود را بر حمایت از زنجیره ارزش متمرکز کرده است.

وی افزود: ما معتقدیم برای رونق این صنعت، نباید تنها به پرداخت تسهیلات سنتی بسنده کرد، بلکه باید با استفاده از ابزارهای گشایش اعتبار اسنادی داخلی و زنجیره تأمین مالی (SCF)، هزینه‌های تولید را برای تولیدکننده ایرانی کاهش دهیم تا محصول نهایی با قیمت رقابتی به دست مصرف‌کننده برسد.

مدیرعامل با تأکید بر لزوم پیوند میان نظام بانکی و بازارهای مصرفی افزود: هدف ما از این تفاهم‌نامه سه‌جانبه، ایجاد یک اکوسیستم پایدار است که در آن از تأمین‌کننده مواد اولیه تا تولیدکننده خرد و در نهایت فروشگاه‌های عرضه نهایی محصول، همگی تحت پوشش خدمات حمایتی بانک قرار گیرند.

اخلاقی در پایان اظهار داشت: بانک تجارت آمادگی دارد با ارائه بسته‌های اعتباری ویژه و کارت‌های اعتباری خرید برای مصرف‌کنندگان نهایی، قدرت خرید جامعه را تقویت کرده و از این طریق، تقاضای مؤثر برای محصولات تولیدکنندگان داخلی حاضر در این نمایشگاه را تحریک کند تا چرخه تولید با سرعت بیشتری به گردش درآید.

از محورهای کلیدی این تفاهم‌نامه می‌توان به تأمین مالی زنجیره‌ای و استفاده از ابزارهای نوین اعتباری برای کاهش نیاز به نقدینگی فیزیکی در میان حلقه‌های تولید، حمایت از مصرف‌کننده و ارائه طرح‌های فروش اقساطی و اعتباری برای خریداران محصولات برندهای ایرانی اشاره کرد.

این تفاهم‌نامه که با حضور مدیرعامل و مدیران ارشد بانک تجارت و نمایندگان نهادهای متولی صنعت پوشاک منعقد شد تا بستری نوین برای تأمین نقدینگی، صدور ضمانت‌نامه‌ها و بهره‌مندی تولیدکنندگان از ابزارهای نوین مالی را فراهم کند.

