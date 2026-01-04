*بروجرد –اکران موفق و پرشور فیلم داستانی بلند «شهر رؤیایی» به تهیه‌کنندگی و کارگردانی محمد احتشامی در سینما فلسطین بروجرد، با استقبال گسترده شهروندان و حضور پررنگ مقامات محلی مواجه شد. این اثر که با حمایت شورا و شهرداری بروجرد* و مشارکت روابط‌عمومی و امور بین‌الملل شهرداری تولید شده، نخستین فیلم داستانی بلندی است که مستقیماً به تبلیغ و معرفی شهر بروجرد می‌پردازد.

به گفته نورالدین شاهوردی مدیر روابط عموی شهرداری

مراسم اکران روز جمعه، ۱۲ دی‌ماه، ساعت ۱۵:۰۰ در سینما فلسطین بروجرد با اجرای خانم رویا کرمی برگزار شد و سالن سینما مملو از جمعیت بود؛ به نحوی که هیچ صندلی خالی باقی نماند. این استقبال نشان‌دهنده علاقه مردم بروجرد به تماشای آثاری است که هویت و زیبایی شهرشان را بازتاب می‌دهد.

حضور پررنگ مقامات شهری و نمایندگان مجلس

در این مراسم، شهردار محترم بروجرد، مهندس یحیی عیدی رئیس شورای شهر، جناب آقای پاپی‌نژاد، مدیران شهری و همچنین دکتر عباس گودرزی، نماینده مردم بروجرد در مجلس شورای اسلامی حضور داشتند.

مهندس عیدی، شهردار بروجرد،، ضمن تقدیر از عوامل «شهر رؤیایی»، بر اهمیت تقویت بُعد فرهنگی و هنری شهر تأکید کرد و گفت:

> "این شهر علاوه بر فعالیت‌های عمرانی و زیباسازی، باید فرهنگ و هنر خود را تقویت کرده و با ابزارهای رسانه‌ای، تبلیغ شهر را جهت جذب گردشگر و سرمایه‌گذار در اولویت قرار دهد."

پاپی‌نژاد، رئیس شورای شهر بروجرد،نیز اظهار داشت:

> "ما تلاش می‌کنیم علاوه بر رفع مشکلات شهری و رسیدن به شهری ایده‌آل، با اعضای محترم شورا نگاهی ویژه به فرهنگ و هنر داشته باشیم. این فیلم علاوه بر بخش فرهنگی، بستر بسیار خوبی جهت تبلیغ و معرفی شهر عزیزمان فراهم کرده است."

دکتر عباس گودرزی، نماینده مجلس، نیز با تأکید بر قابلیت‌های شهر بروجرد، بیان کرد:

> "بروجرد شهری با قابلیت‌های گردشگری و اقتصادی زیادی است و امیدواریم بستر معرفی و سرمایه‌گذاری آن در فیلم‌های آینده فراهم شود و این اثر مقدمه‌ای بر فعالیت‌های هنری بیشتر باشد."

جزئیات تولید و نمایش فیلم

فیلم «شهر رؤیایی» که مدت زمان آن ۱۰۸ دقیقه است، با تشویق ممتد بینندگان به پایان رسید. محمد احتشامی، کارگردان و تهیه‌کننده با سابقه کشور، ضمن تشکر ویژه از شورا، شهرداری و روابط عمومی شهرداری بروجرد، اعلام کرد:

> "این اثر احتمالاً علاوه بر پخش در پلتفرم‌های نمایش خانگی، در شبکه رسانه ملی نیز در قالب شش قسمت پخش خواهد شد."

«شهر رؤیایی» با بازیگرانی چون ،کریستینا تسوپکو

مهدی امینی‌خواه شراره درشتی . اصغر حیدری مسعود حسینی .فریبا ترکاشوند، غلام‌عباس گودرزی پویا رسولی و سمانه روزبهانی فاطیما پاپی ، و با حضور سیروس همتی علی برجی مجید مرادی و سهراب انصاریان و همچنین کودک خردسال گلاره یزدانی تولید شده است.

سایر عوامل اصلی عبارتند از:

* نویسنده: مریم بیطال‌زاده

* مدیر فیلمبرداری:جواد نوریان

* مدیر صدابرداری: امیرعلی شهلایی

* تدوین:مهدی دهقانی

* منشی صحنه:فاطمه شول

* طراح گریم و مجری طرحایرج قاضی‌جهانی

انتهای پیام/