راز رشد تولید ماهانه خودرو در آذرماه
«ایرانخودرو»، چگونه شاخصهای منفی را مثبت کرد؟
فرناز علیزاده؛ کارنامه پاییزی خودروسازان از سوی وزارت صمت منتشر شد؛ بدون تغییری در روندهایی که از ابتدای سال آغاز شده و بعد از جنگ ۱۲ روزه شدت گرفته بود.
آمارها نشان میدهد تولید خودرو در کل کشور ۱۰درصد کمتر از سال گذشته است. کماکان یکسوم از تولیدات سایپا کاسته شده و ایرانخودرو به رشد تصاعدی خود ادامه داده و هر ماه بار سهم بیشتری از تولید کشور را به خود اختصاص میدهد.
آنگونه که وزارت صمت گزارش داده، خودروسازان کشور در آذرماه ۱۰۸ هزار دستگاه تولید کردهاند که نسبت به آذر سال گذشته با ۹۶ هزار دستگاه، رشد ۱۲ درصدی داشته.
این در حالی است که مجموع خودروسازان در آبان ۳ درصد و در مهرماه ۱۳ درصد افت تولید داشتند. اعدادی که نشان میدهد آمار ماهانه تولید بعد از مدتها نسبت به بازه زمانی مشابه در گذشته مثبت شده است. متعاقب همین تغییرات آمار تجمیعی تولید خودرو در کشور از -۱۳ درصد در مهر به ۱۰- درصد در آذر رسید که اگرچه هنوز هم منفی است، اما ۳ درصد رشد نشان میدهد.
- آیا رشد تولید آذر بهمعنای رشد تولید در کل خودروسازان است؟
پاسخ به این سوال، نیازمند مرور آمار خودروسازان بهتفکیک است.
آمار وزارت صمت از تولید خودرو در ۸ ماهه نخست سال نشان میدهد در میان خودروسازان تنها سه خودروساز بخش خصوصی نسبت به بازه زمانی سال گذشته رشد تولید داشتهاند. یعنی ایرانخودرو، گروه بهمن و آرین پارس موتور. البته این رشد در قیاس با تولیدات مجموعههای یادشده نسبت به سال گذشته خود هستند و برای مثال نمیتوان تولید ۱۲ هزار دستگاه آرین پارس موتور را در کارنامه سه فصل ابتدایی چندان موثر دانست.
جزئیات بیشتر گویای آن است که همانند ۸ ماه ابتدایی سال، جهش تولید در ایران خودرو باعث شده شاخص کلی تولید منفیتر نشود.
ایرانخودرو آذرماه امسال بیش از ۵۸ هزار دستگاه تولید کرد که نسبت به ۴۰ هزار دستگاه تولیدی در آذر ۱۴۰۳، رشد ۴۵ درصدی داشته. آبیپوشان جاده مخصوص همچنین در ۹ ماهه ابتدایی سال ۴۴۴ هزار و ۵۰۰ دستگاه تولید کردهاند که با رشد ۱۶ درصدی ۶۱ هزار دستگاه بیشتر از تولید وسیله نقلیه در بازه زمانی مشابه در سال قبل است. آماری که نشان میدهد:
۱. ایران خودرو ۵۴ درصد سهم تولید کل کشور در آذرماه را به خود اختصاص داده
۲. سهم ایران خودرو از تولیدات ۹ ماه ابتدایی سال ۵۶ درصد است.
سایپا اما آذرماه را با تولید ۳۰ هزار دستگاه به پایان برد که نسبت به آذر پارسال ۱۸ درصد کاهش تولید داشت. اگرچه این عدد نسبت به کاهش ۴۳ درصدی در مهرماه و افت ۴۴ درصدی در آبان بهتر است اما نتوانسته روی آمار منفی تجمیعی ۹ ماه ابتدایی سال چندان اثرگذار باشد. چنانکه فقط توانست شاخص کل تولیدات سایپا را از ۳۳- در مهرماه به ۳۳- در آذر برساند.
با این آمار میتوان تخمین زد جهش رشد ایران خودرو در آذرماه، اصلیترین عاملی بود که مانع سقوط شاخص تولید خودرو کل کشور شد. چراکه اگر تولید ایران خودرو ثابت میماند (۴۰ هزار دستگاه سال گذشته)، تولید کل خودروها در آذر از ۹۰ هزار دستگاه فراتر نمیرفت که نسبت به پارسال منجر به افت ۶ هزار دستگاهی (۶.۲۵ درصدی) میشد، اما با جهش تولید در ایران خودرو، نه تنها این افت جبران شد بلکه بعد از ماهها تولید ماهانه خودرو در کل کشور شاهد رشد نیز بود.