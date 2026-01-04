آگهی مزایده شماره 1404/7 فروش املاک مازاد بانک ایران زمین

به گزارش ایلنا: متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده از تاریخ درج اگهی می توانند به آدرس: تهران، خیابان اسد آبادی، نبش خیابان 68، پلاک 472، طبقه چهارم، شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ کدپستی 1436973661 و یا به پورتال بانک ایران زمین به آدرس www.izbank.ir مراجعه و پیشنهادهای خود را حداکثر تا پایان وقت اداری مورخ 24/10/1404 فقط به آدرس فوق الذکر ارسال نمایند، و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 09339610272 تماس حاصل فرمایید.

مبلغ سپرده شرکت در مزایده معادل 5% (پنج درصد) قیمت پایه مزایده مندرج در آگهی می باشد، که می بایست به شماره شبا 400690050001101201658001 IR به نام شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ نزد بانک ایران زمین واریز گردد. شرکت کنندگان در صورت تمایل به دریافت اسناد به صورت حضوری می بایست مبلغ 1،000،000ریال بابت خرید اسناد به حساب شماره 400690050001101201658001 IR بنام شرکت پشتیبانی و فروش ابنیه حافظ نزد بانک ایران زمین واریز نمایند (مبلغ دریافتی بابت فروش اسناد مزایده قابل استرداد نمی باشد) همچنین شرکت کنندگان می توانند اسناد مزایده را از طریق فایل (پیوست دو ) به صورت رایگان دریافت نمایند. رعایت مفاد اسناد شرکت در مزایده از سوی متقاضی الزامی می باشد و بهای پیشنهادی باید از حیث مبلغ مشخص و معین و بدون خط خوردگی بوده و در پاکت لاک و مهر شده (دربسته) تسلیم گردد. کلیه املاک مورد مزایده با وضع موجود به فروش خواهد رسید و متقاضیان ضمن بررسی کامل و جامع مستندات و سوابق ملک و پذیرش کلیه اقدامات لازم آتی برای اخذ مجوز ها و یا تکمیل کلیه امور مرتبط با ملک و رفع تصرف و انجام کلیه استعلام های لازم ، اقدام به ارائه پیشنهاد خواهند کرد و بدیهی است بانک هیچ گونه تعهدی از این حیث نخواهد داشت. همچنین بازدید از محل با هماهنگی قبلی امکان پذیر می‌باشد. بانک در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار می‌باشد. هزینه های آگهی و کارشناسی از برندگان مزایده اخذ می‌گردد.

