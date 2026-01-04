جشن دستیابی جهش و بانکیدو بانک ایران زمین به 500 هزار کاربر برگزار شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط‌ عمومی بانک ایران ‌زمین: در این جشن اصغر باباپور معاون فناوری اطلاعات بانک ایران ‌زمین، ضمن قدردانی از زحمات تمامی همکاران بانک و شرکت های زیر مجموعه که در این پروژه همراه بودند، گفت: رسیدن به هدف بسیار شیرین و جذاب است، اما نگه‌ داشتن، پر بار کردن و غنی‌ سازی آن هدفی بزرگ‌ تر است. ما باید با نوآوری و شناخت دقیق مخاطبان، کاربران خود را به مشتریان وفادار و فعال مجموعه تبدیل کنیم.

وی افزود: امروز در حوزه بانکداری نسل Z رقابت جدی بین بانک ها وجود دارد. اگر ما بتوانیم خدمات و سرویس‌ هایی متفاوت ارائه دهیم، آنها را به ‌درستی معرفی و عرضه کنیم و در عین حال مراقبت کنیم تا سطح کیفیت خدمات از استاندارد مطلوب پایین‌ تر نیاید، می‌ توانیم کاربران خود را ماندگار کرده و افزایش دهیم.

باباپور این موفقیت را نقطه شروع یک مسیر طولانی دانست و گفت: امیدوارم با تعامل ‌پذیری مطلوب شرکت جهش با بخش‌ های مختلف بانک، بتوانیم در کنار هم این محصول را هرچه سریع ‌تر به سطحی از نظر تعداد کاربران فعال برسانیم که تا علاوه بر به ثمر نشاندن زحمات همکاران شاهد رضایت کاربران این اپلیکیشن ها باشیم.

در ادامه این رویداد، علیرضا کریمی مدیرعامل شرکت جهان ارقام پارس، با اشاره به اهمیت این دستاورد گفت: حرکتی که امروز انجام شده و تعداد کاربری که جذب شده است و در نوع خود بینظیر است.

وی افزود: مشتریان نئوبانک جهش و بانکیدو کاربرانی هستند که خواسته‌ های آنها به ‌صورت مداوم در حال تغییر است. اگر بتوانیم خود را با این تغییرات وفق دهیم، موفق خواهیم شد؛ چرا که نوع وفاداری این نسل با مشتریان سنتی متفاوت است و بازگشت آنها در صورت جدا شدن بسیار دشوار خواهد بود.

کریمی با اشاره به تغییر رویکرد هلدینگ جامپ اظهار داشت: این احساس در مجموعه جامپ به وجود آمد که باید رویکرد خود را تغییر دهیم و ساختارها را متحول کنیم تا بتوانیم حرکت‌ های چابک‌ تر و مؤثر تری داشته باشیم.

وی ادامه داد: پذیرش ۵۰۰ هزار کاربر از نسل Z کار بسیار دشواری است و شرکت‌ هایی که در حوزه زیرساخت، نرم‌افزار و صدور کارت فعالیت می‌ کنند، با تلاش مستمر در حال پاسخ‌گویی به خواسته ‌های این کاربران هستند.

مدیرعامل جهان ارقام پارس تأکید کرد: ما باید با برنامه ‌ریزی و ارائه طرح ‌هایی نو، هر بار حرف جدیدی برای گفتن داشته باشیم و باید اپلیکیشن ها را به‌ گونه ‌ای طراحی کنیم که کاربران احساس کنند همراه با آنها رشد می‌کنند. این یعنی در هر سنی با توجه به نیازهای آنان ما بتوانیم سرویس و خدمات ارائه کنیم.

داود روستایی جانشین قرارگاه عدالت تربیتی و نصیب آموزشی برابر وزارت آموزش ‌و پرورش در این مراسم، با اشاره به ابعاد تربیتی این همکاری گفت: هدف اصلی ما تربیت اقتصادی دانش‌ آموزان و آموزش مهارت ‌هایی مانند پس ‌انداز، صرفه ‌جویی، کارآفرینی و تجربه عملی مفاهیم مالی است.

وی تأکید کرد: کارت نشاط با هدف حفظ کرامت دانش ‌آموزان طراحی شده است و بدون ایجاد تمایز، خدمات حمایتی، آموزشی و رفاهی را در اختیار دانش آموزان کم برخوردار قرار می‌ دهد. این طرح نمونه ‌ای موفق از مشتری‌ سازی ماندگار در نظام بانکی کشور به ‌شمار می ‌رود.

در این مراسم، میلاد اقدمی مدیرعامل شرکت جهش ‌پرداز آینده با اشاره به نقش تمامی بخش‌ ها در تحقق این پروژه گفت: این جمع نشان می‌ دهد که همه با هم و با نگاه بزرگ به این پروژه فکر کردیم و توانستیم در مجموعه بانک ایران‌ زمین یک اقدام بزرگ را به نتیجه برسانیم.

وی افزود: بر اساس آمارهای ثبت ‌شده و اطلاعات دریافتی از حوزه فناوری اطلاعات بانک، تعداد کاربران نئوبانک جهش و بانکیدو به ۷۰۰ هزار نفر رسیده است.

اقدمی با قدردانی از تلاش های شبانه‌ روزی همکاران خاطر نشان کرد: امروز ابزاری در اختیار داریم که هم مسئولیت ما را سنگین ‌تر کرده است و هم وظایف ما را ویژه‌ تر می‌کند. برنامه‌ریزی و ترسیم نقشه راه برای توسعه این خدمات در سراسر کشور در دستور کار قرار دارد تا بتوانیم این همایش‌ها را در استان‌های مختلف برگزار کنیم و خدمات را به تمامی کاربران استان ها نیز ارائه دهیم.

در ادامه این رویداد، شهرام حاج‌ قربانی مدیر اجرایی پروژه، ضمن معرفی نقش مجموعه ‌های همکار در این پروژه، گفت: پشتیبانی فنی، رگولاتوری، شعبه دیجیتال و هیبرید، روابط‌ عمومی و تبلیغات در بانک ایران‌زمین، مدیریت پروژه و داشبورد گزارش‌ گیری در مجموعه جامپ و همچنین شرکت جهش ‌پرداز آینده در جذب کاربر و تعامل با جهاد دانشگاهی و وزارت آموزش ‌و پرورش نقش کلیدی داشتند.

وی در تشریح ابعاد بانکیدو افزود: بانکیدو با هدف آموزش سواد مالی به کودکان و نوجوانان و پاسخ‌گویی به نیازهای بانکی این گروه طراحی شده است و شامل حساب و کارت فرزند با مدیریت والدین، گزارش دهی تراکنش ‌ها، یک مسیر آموزشی برای سواد مالی، انجام عملیات ‌های خاص توسط فرزندان و دریافت پاداش بعد از انجام عملیات است.

حاج قربانی خاطر نشان کرد: قرار دادن دستگاه های POS در بوفه های مدارس، طرح های تسهیلاتی، توسعه هوش مصنوعی در فرآیند مشتری محور، بازخورد مستقیم کاربر، داشبورد یکپارچه برای نظارت و عملکرد، توانمند سازی نیروهای متخصص، تقویت پشتیبانی مرکز تماس از جمله اقداماتی است که در آینده انجام خواهد شد.

شایان ذکر است؛ پلتفرم «بانکداری دیجیتال مشارکتی جهش» به‌عنوان یکی از محصولات نوآورانه بانک ایران‌زمین با پشتیبانی هلدینگ فناوری اطلاعات جامپ، مجموعه‌ای گسترده از خدمات بانکی و سازمانی را بدون نیاز به مراجعه حضوری ارائه می‌دهد.

جهش با امکان شخصی‌سازی خدمات برای کسب‌وکارها و مراکز آموزشی و با پوشش بیش از ۷۰ خدمت بانکی و پرداخت، به‌منظور ارتقای تجربه مشتری، مدیریت مالی هوشمند و تسهیل مبادلات طراحی شده و نمایانگر گامی مهم در مسیر تحول دیجیتال بانکداری مشارکتی کشور است.