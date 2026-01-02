این مناسبت فرخنده، فرصتی مغتنم برای بازخوانی آموزه‌ها و سیره عملی آن امام همام است؛ سیره‌ای روشن و ماندگار که در طول تاریخ، چراغ راه مدیریت شایسته، خدمت‌رسانی صادقانه و پاسداشت حقوق مردم بوده و امروز نیز می‌تواند الهام‌بخش مسیر تعالی سازمان‌ها و نهادهای خدمت‌محور باشد.

حضرت علی (ع) در قامت پیشوای جامعه اسلامی، نماد عدالت‌محوری، مسئولیت‌پذیری، مردم‌داری، حمایت از محرومان و صیانت از بیت‌المال بود؛ الگویی جامع که همچنان می‌تواند مبنای حکمرانی مطلوب و مدیریت متعهدانه در نظام‌های اداری و اقتصادی قرار گیرد. بی‌تردید، هر مجموعه‌ای که خود را خادم مردم می‌داند، ناگزیر از الهام‌گیری از این مکتب انسان‌ساز و عدالت‌گستر است.

در بیمه ایران، به‌عنوان نهادی ریشه‌دار، ملی و مردمی، باور و تلاش ما بر آن است که در سیاست‌گذاری‌ها، تصمیم‌سازی‌ها و عملکرد اجرایی، سیره و منش امیرالمؤمنین (ع) را هرچه بیشتر محقق سازیم؛ از عدالت در ارائه خدمات و شفافیت در فرآیندها گرفته تا تکریم بیمه‌گذاران، حمایت مؤثر از آسیب‌دیدگان و ایفای مسئولیت اجتماعی در قبال آحاد جامعه. یقین داریم که تحقق عملی این ارزش‌ها، ضامن اعتماد عمومی، ارتقای سرمایه اجتماعی و پایداری جایگاه بیمه ایران خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت مقام والای پدر و نقش بی‌بدیل او در استحکام بنیان خانواده و تعالی جامعه، این روز خجسته را به تمامی پدران شریف و فداکار ایران اسلامی، به‌ویژه همکاران پرتلاش و خدوم خانواده بزرگ بیمه ایران تبریک عرض می‌کنم و از درگاه خداوند متعال، توفیق پیروی از راه و سیره علوی، سلامتی، عزت و سربلندی همگان را مسئلت دارم.

علی جباری

رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران

انتهای پیام/