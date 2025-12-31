تعهد به مردم؛ بیمه ایران تعطیل نیست

وی همچنین با مراجعه‌کنندگان و مردم گفت‌وگو کرد تا از نزدیک دغدغه‌ها و تجربه‌های آنان را بشنود؛ اقدامی که جلوه‌ای روشن از تعهد حرفه‌ای بیمه ایران به امنیت، آرامش خاطر و خدمت‌رسانی مستمر به مردم حتی در روزهای تعطیل و شرایط خاص است.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، علی جباری، ضمن بازدید از روند ارائه خدمات، پرونده‌های خسارتی و میزان آمادگی همکاران در شرایط خاص، دستوراتی ویژه در خصوص فضای اداری در حال ساخت و زمین‌های مجاور صادر کرد.

وی در جریان این بازدید با اشاره به جایگاه تاریخی و ملی بیمه ایران اظهار داشت: بیمه ایران به‌عنوان بزرگ‌ترین، قدیمی‌ترین و معتبرترین شرکت بیمه‌ای کشور، خود را صرفاً یک بنگاه اقتصادی نمی‌داند، بلکه نهادی ملی با مأموریت ایجاد امنیت، اطمینان و آرامش برای مردم است. حتی در شرایطی که بخش عمده‌ای از کشور تعطیل است، بیمه ایران موظف است در کنار مردم بایستد و پاسخگوی نیازهای آنان باشد.

مدیرعامل بیمه ایران افزود: فلسفه وجودی صنعت بیمه، حمایت از مردم در زمان بروز حادثه و خسارت است. اگر در چنین روزهایی نتوانیم در کنار بیمه‌گذاران حضور مؤثر داشته باشیم، این فلسفه زیر سؤال خواهد رفت. فعال بودن شعب خسارتی در روز تعطیلی ادارات، مصداق عینی عمل به این باور و تحقق عملی شعار بیمه ایران تعطیل نیست، است.

جباری با تأکید بر رویکرد مشتری‌مداری فعال تصریح کرد: یکی از راهبردهای اصلی ما در دوره جدید، ارتقای کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی بیمه‌گذاران از طریق تسریع در پرداخت خسارت، کاهش بروکراسی و حضور مؤثر در میدان عمل است. مردم باید بیمه ایران را نه‌تنها در زمان صدور بیمه‌نامه، بلکه در لحظه حادثه و نیاز، در کنار خود احساس کنند.

جباری همچنین با قدردانی از تلاش و تعهد کارکنان شعب خسارتی گفت: حضور مسئولانه همکاران ما در این شرایط جوی و تعطیلی رسمی، نشان‌دهنده سرمایه انسانی ارزشمند بیمه ایران است. این روحیه خدمت‌محور و تعهد سازمانی، پشتوانه تحقق اهداف کلان شرکت و افزایش اعتماد عمومی به بیمه ایران خواهد بود.

وی در ادامه به دیگر برنامه‌ها و سیاست‌های راهبردی شرکت اشاره کرد: توسعه خدمات خسارت سیار، چابک‌سازی فرآیندها، استفاده از راهکارهای نوآورانه، تقویت نظارت میدانی و حضور مدیران در صف اول خدمت‌رسانی، از جمله محورهایی است که بیمه ایران با جدیت دنبال می‌کند تا فاصله میان مردم و خدمات بیمه‌ای به حداقل برسد.

مدیرعامل بیمه ایران در پایان بازدید تأکید کرد: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه بیمه ایران است و این اعتماد تنها با عملکرد صادقانه، پاسخگویی مستمر و حضور واقعی در کنار مردم در شرایط سخت تقویت می‌شود. بیمه ایران امروز و همیشه، خود را موظف به ایفای این نقش ملی می‌داند.

گفتنی است رئیس شعبه شرق شرکت سهامی بیمه ایران نیز در این بازدید به ارائه گزارش و فعالیت‌های شعبه پرداخت.

انتهای پیام/