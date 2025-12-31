خبرگزاری کار ایران
در بازدید علی جباری از شعبه بعثت عنوان شد؛

بیمه ایران، نماد خدمت‌رسانی بدون وقفه

بیمه ایران، نماد خدمت‌رسانی بدون وقفه
در پی سرمای شدید تهران و تعطیلی گسترده ادارات، بیمه ایران با پایبندی به تعهد حرفه‌ای و مسئولیت اجتماعی خود، خدمات خسارتی را بدون وقفه ادامه داد.

به گزارش روابط عمومی بیمه ایران، در همین راستا، رئیس هیئت‌مدیره و مدیرعامل بیمه ایران صبح امروز با حضور میدانی در شعبه بعثت تهران از نزدیک روند خدمات‌دهی و رسیدگی به پرونده‌های خسارتی را بررسی و بر کیفیت، دقت و سرعت پاسخگویی به بیمه‌گذاران نظارت کرد.

وی در جریان این بازدید با تأکید بر نقش محوری بیمه ایران در ایجاد آرامش و امنیت خاطر برای مردم، گفت: بیمه ایران تنها یک شرکت بیمه‌ای نیست؛ این شرکت نهادی ملی است که وظیفه دارد در تمامی شرایط، حتی در سخت‌ترین روزها و بحرانی‌ترین وضعیت‌ها، در کنار مردم بایستد. خدمت‌رسانی مستمر و پاسخگویی سریع، پایه اعتماد و سرمایه اجتماعی ماست.

جباری در ادامه افزود: حضور میدانی مدیران و بررسی روند رسیدگی به خسارت در شعب، نه تنها فرآیند خدمت‌رسانی را شفاف‌تر می‌کند، بلکه انگیزه کارکنان و اعتماد بیمه‌گذاران را نیز تقویت می‌کند. هدف ما این است که بیمه‌گذاران در لحظه بروز حادثه، احساس امنیت و اطمینان کامل داشته باشند.

مدیرعامل بیمه ایران با اشاره به راهبردهای کلان شرکت، ادامه داد: ارتقای کیفیت خدمات، کاهش پیچیدگی‌های اداری، بهره‌گیری از فناوری و راهکارهای نوآورانه، حضور مؤثر مدیران در شعب و توسعه خدمات خسارت سیار، از جمله محورهایی است که به تحقق هدف اصلی ما یعنی افزایش رضایت و آرامش مردم کمک می‌کند و هر کدام از این اقدامات، گامی برای نزدیک‌تر کردن خدمات بیمه‌ای به بیمه‌گذاران و کاهش دغدغه‌های آنان است.

در جریان این بازدید، مدیرعامل با کارکنان شعبه بعثت به گفت‌وگو پرداخت و روحیه مسئولانه و تلاش شبانه‌روزی آنها برای تضمین کیفیت خدمات و پاسخگویی به موقع به بیمه‌گذاران را ستود و بر اهمیت استمرار آموزش، ارتقای مهارت‌ها و تقویت روحیه مشتری‌مداری کارکنان تأکید کرد.

رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل بیمه ایران همچنین خاطرنشان کرد: اعتماد مردم، سرمایه اصلی بیمه ایران است و حفظ و تقویت این اعتماد تنها از طریق عملکرد شفاف، حضور مستمر و تعهد واقعی به مردم امکان‌پذیر است. شعب بیمه ایران حتی در روزهای تعطیل، نماد تعهد و مسئولیت‌پذیری ما در قبال جامعه هستند.

بیمه ایران، نماد خدمت‌رسانی بدون وقفه

