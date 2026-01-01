افتتاح پروژههای ارتباطی همراه اول در گیلان با سرمایهگذاری ۲۴۵۰ میلیارد تومانی
همراه اول با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پروژههای ارتباطی خود در استان گیلان را افتتاح و آخرین دستاوردهای توسعه شبکه در این استان را رونمایی کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از مرکز ارتباطات همراه اول، توسعه برند و رویدادهای بینالمللی همراه اول، نخستین و بزرگترین اپراتور تلفن همراه کشور، در آیین افتتاح پروژههای ارتباطی استان گیلان که با حضور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و جمعی از مسوولان استانی 11 دی 1404 در شهر رشت برگزار شد، از بخشی از اقدامات و سرمایهگذاریهای خود مبتنی بر نسلهای نوین ارتباطی در این استان بهرهبرداری کرد.
نماینده همراه اول در این مراسم با اشاره به سرمایهگذاری گسترده این اپراتور از ابتدای آغاز به کار دولت چهاردهم در استان گیلان اظهار کرد: همراه اول در این مدت، مجموعا بالغ بر ۲۴۵۰ میلیارد تومان در قالب توسعه سایتهای جدید ارتباطی، ارتقای فناوری و راهاندازی نسلهای نوین ارتباطی از جمله 5G در این استان سرمایهگذاری کرده است.
وی افزود: امروز شاهد افتتاح 48 امین سایت ارتباطی نسل پنجم (5G) توسط همراه اول در استان گیلان با دستور وزیر ارتباطات هستیم که نقش مؤثری در ارتقای کیفیت شبکه، افزایش سرعت دسترسی و پاسخگویی به رشد مصرف دیتا در این استان دارد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این مراسم ضمن قدردانی از اقدامات و سرمایهگذاریهای انجامشده توسط اپراتور اول تلفن همراه کشور، توسعه زیرساختهای ارتباطی در استان گیلان را گامی مهم در جهت رشد اقتصادی، تسهیل فعالیت کسبوکارها و افزایش رضایتمندی مردم عنوان کرد.
گفتنی است در جریان برگزاری این مراسم، با دستور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از سایت نسل پنجم همراه اول در شهر کرمان تست سرعت گرفته و رکورد 4164 مگابیت بر ثانیه ثبت شد.
همچنین همزمان دستور افتتاح سایت نسل چهارمی همراه اول در روستای جیرسرباقر خاله شهرستان خمام نیز داده شد که به صورت نمادین به بهرهبرداری رسید.
این اقدامات در راستای بهبود پوشش شبکه، ارتقای کیفیت خدمات ارتباطی و تحقق عدالت ارتباطی در استان گیلان انجام شده و همراه اول توسعه متوازن زیرساختهای ارتباطی را در سراسر کشور با هدف محرومیتزدایی دیجیتال بهصورت مستمر دنبال میکند.