به گزارش ایلنا، معمولاً وقتی نوبت شارژ کپسول آتش‌نشانی می‌رسد، همه چیز ساده به نظر می‌آید. کپسول را از روی دیوار برمی‌داریم، تحویل می‌دهیم و بعد از چند روز دوباره سر جایش می‌گذاریم. همین روال تکراری باعث شده خیلی‌ها تصور کنند شارژ کپسول، کاری کم‌اهمیت و بدون ریسک است. اما واقعیت دقیقاً برعکس است. کپسولی که درست شارژ نشده باشد، در لحظه‌ای که باید عمل کند، کاملاً بی‌فایده ظاهر می‌شود.

در اینجا، مهم‌ترین هشدارهای شارژ کپسول آتش نشانی را به‌صورت کاربردی بررسی می‌کنیم. از نکاتی که باید قبل از تحویل کپسول بدانید شروع می‌کنیم، به خطاهای رایج هنگام شارژ می‌رسیم و در نهایت توضیح می‌دهیم بعد از تحویل گرفتن کپسول، دقیقاً چه چیزهایی را باید کنترل کنید تا مطمئن شوید کپسول واقعاً آماده استفاده است.

شارژ درست کپسول چگونه است و چرا اشتباه در آن هزینه دارد؟

بیشتر افراد شارژ کپسول را با پر کردن یک مخزن یکی می‌دانند. انگار قرار است فقط چیزی کم شده را دوباره اضافه کنیم. اما شارژ کپسول، یک فرآیند فنی است. فرآیندی که اگر یکی از مراحلش درست انجام نشود، نتیجه نهایی قابل اعتماد نخواهد بود.

اولین مرحله، بررسی بدنه است. کپسولی که بدنه‌اش دچار ضربه، فرورفتگی یا خوردگی شده باشد، حتی اگر کاملاً پر باشد، می‌تواند خطرساز شود.

بعد از بدنه، نوبت قطعات می‌رسد. شیر، شلنگ و نازل باید سالم باشند و درست عمل کنند.

اگر یکی از این اجزا مشکل داشته باشد، کپسول در زمان حادثه کارایی لازم را ندارد.

موضوع مهم بعدی در میان هشدارهای شارژ کپسول آتش نشانی، ماده خاموش‌کننده است. هر کپسول برای نوع خاصی از آتش طراحی شده است. اشتباه در انتخاب ماده یا استفاده از مواد نامشخص، باعث می‌شود کپسول در شرایط واقعی، هیچ اثری نداشته باشد. در نهایت هم فشار و وزن مطرح می‌شود. شارژ بیش از حد یا کمتر از مقدار استاندارد، ریسک جدی ایجاد می‌کند. به همین دلیل است که شارژ کپسول را نمی‌شود ساده گرفت .

برای شارژ درست و بهینه کپسول های آتش نشانی خود چه بری منازل مسکونی و چه ادارات سازمان های بزرگ میتوانید به دنیای حریق یکی از بهترین مراکز شارژ کپسول های آتش نشانی مراجعه کنید.

https://www.mashreghnews.ir/news/1767199/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%85%D8%B1%DA%A9%D8%B2-%D8%B4%D8%A7%D8%B1%DA%98-%DA%A9%D9%BE%D8%B3%D9%88%D9%84-%D8%A2%D8%AA%D8%B4-%D9%86%D8%B4%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D9%87%D8%B1%D8%A7%D9%86

بررسی کپسول قبل از تحویل پس از شارژ

قبل از اینکه کپسول را به مرکز شارژ بسپارید، چند دقیقه وقت بگذارید و خودتان آن را بررسی کنید. این بررسی ساده، خیلی از مشکلات بعدی را مشخص می‌کند. به پلمپ توجه کنید. اگر پلمپ شکسته یا دستکاری شده باشد، یعنی کپسول قبلاً تخلیه شده یا دست‌کم قابل اعتماد نیست. بدنه را با دقت نگاه کنید. زنگ‌زدگی، ترک یا ضربه، نشانه‌ای است که نباید نادیده گرفته شود. شلنگ و نازل را نیز بررسی کنید. گرفتگی یا آسیب در این بخش‌ها، عملکرد کپسول را مختل می‌کند. اگر کپسول فشارسنج دارد، وضعیت عقربه را ببینید. عقربه خارج از محدوده مجاز، هشداری جدی است.

همین بررسی اولیه شما را کمک می‌کند تا بدانید کپسول شما فقط نیاز به شارژ دارد یا باید قبل از آن، بررسی فنی جدی‌تری انجام شود.

هنگام تحویل به مرکز شارژ، چه انتظاری باید داشته باشید

وقتی کپسول را تحویل می‌دهید، نباید نقش شما تمام شود. مرکز شارژ معتبر، روند کارش شفاف است و شما می‌دانید دقیقاً چه اتفاقی برای کپسول می‌افتد.

بعد از شارژ، باید فاکتور رسمی دریافت کنید. فاکتوری که در آن نوع خدمات، تاریخ شارژ و زمان سرویس بعدی مشخص باشد. کپسول باید پلمپ جدید داشته باشد و تگ سرویس روی آن نصب شده باشد. این تگ، شناسنامه کپسول است و نشان می‌دهد چه زمانی و توسط چه مجموعه‌ای سرویس شده است.

برای بعضی کپسول‌ها، به‌ویژه CO2، وزن‌کشی اهمیت زیادی دارد. اگر وزن بعد از شارژ ثبت نشود، عملاً نمی‌توان مطمئن بود کپسول واقعاً پر است. نکته مهم دیگر این است که اگر کپسول برای مدتی از محل خارج می‌شود، محیط نباید بدون خاموش‌کننده بماند. در چنین شرایطی، مرکز حرفه‌ای معمولاً راهکار جایگزین ارائه می‌دهد.

هشدارهای شارژ کپسول آتش نشانی در زمان انجام کار

بخش زیادی از خطاها دقیقاً در مرحله شارژ رخ می‌دهد. جایی که معمولاً مشتری حضور ندارد و نتیجه کار را فقط از ظاهر کپسول قضاوت می‌کند.

یکی از هشدارهای شارژ کپسول آتش نشانی بصورت رایج، استفاده از ماده خاموش‌کننده نامناسب است. گاهی برای کاهش هزینه یا سرعت کار، از مواد بی‌کیفیت یا نامشخص استفاده می‌شود. خطای بعدی، شارژ بیش از ظرفیت مجاز است. این کار ممکن است در ظاهر کپسول را آماده نشان دهد، اما در عمل خطرناک است. بی‌توجهی به نشتی، سلامت شیر یا شلنگ هم از مواردی است که کارایی کپسول را به‌شدت کاهش می‌دهد.

در چنین شرایطی، تفاوت مراکز شارژ در شیوه انجام کار مشخص می‌شود. بعضی مراکز فقط کپسول را بعد از شارژ تحویل می‌دهند، بدون اینکه اطلاعاتی درباره وزن، نوع ماده خاموش‌کننده یا وضعیت قطعات، ثبت و ارائه شود. در مقابل، مراکزی هستند که شارژ کپسول را با ابزار دقیق انجام می‌دهند و جزئیاتی مثل وزن نهایی، ماده مصرف‌شده و زمان سرویس بعدی را مشخص می‌کنند. فروشگاه دنیای حریق از جمله مراکزی است که شارژ کپسول را بر اساس همین روند مشخص و مستند انجام می‌دهد.

تفاوت هشدارها بر اساس نوع کپسول

همه کپسول‌ها شبیه هم نیستند و همین تفاوت‌ها باعث می‌شود بعضی هشدارهای شارژ کپسول آتش نشانی، جدی‌تر باشد.

کپسول CO2 معمولاً فشارسنج ندارد. یعنی نمی‌شود با نگاه کردن به عقربه، درباره شارژ بودنش قضاوت کرد. تنها معیار قابل اعتماد، وزن کپسول است. اگر وزن‌کشی دقیق انجام نشود، ممکن است کپسول عملاً خالی باشد.

است. اگر وزن‌کشی دقیق انجام نشود، ممکن است کپسول عملاً خالی باشد. در کپسول‌های پودر و گاز، کیفیت و نوع پودر اهمیت زیادی دارد. ترکیب اشتباه یا استفاده از پودر نامناسب، موجب کاهش اثر خاموش‌کنندگی می‌شود.

اهمیت زیادی دارد. ترکیب اشتباه یا استفاده از پودر نامناسب، موجب کاهش اثر خاموش‌کنندگی می‌شود. کپسول‌های آب و گاز هم به تنظیم درست فشار و بررسی نشتی حساس هستند. هرکدام از این موارد، اگر نادیده گرفته شود، کارایی کپسول را زیر سؤال خواهد برد.

تست هیدرواستاتیک

تست هیدرواستاتیک برای بررسی مقاومت بدنه کپسول انجام می‌شود. این تست مشخص می‌کند آیا سیلندر هنوز تحمل فشار را دارد یا باید از رده خارج شود. خیلی از افراد فکر می‌کنند تا وقتی کپسول ظاهراً سالم است، نیازی به این تست نیست. اما واقعیت این است که بعضی آسیب‌ها با چشم دیده نمی‌شوند.

اگر بدنه دچار خوردگی شدید، ترک، آثار سوختگی یا تعمیر غیراصولی باشد، شارژ دوباره ریسک بزرگی است. در چنین شرایطی، تعویض کپسول تصمیم منطقی‌تری است. انجام به‌موقع تست، جلوی بسیاری از حوادث را می‌گیرد

نشانه‌های شارژ ناقص یا مرکز غیرمجاز

قرار نیست با دیدن هر موردی نگران شوید، اما بعضی نشانه‌ها را نباید نادیده گرفت. فاکتور نامشخص، تاریخ شارژ ناخوانا، پلمپ ضعیف یا تحویل کپسول بدون توضیح روشن درباره کار انجام‌شده، همه هشدار هستند. اگر مرکز شارژ حاضر نیست روند کار را توضیح دهد یا مستندات ارائه کند، بهتر است بیشتر دقت کنید.

بعد از شارژ، بررسی نهایی را جدی بگیرید

وقتی کپسول را تحویل گرفتید، هنوز کار تمام نشده است. تاریخ روی تگ سرویس را با فاکتور تطبیق دهید. شلنگ، نازل و شیر را دوباره بررسی کنید. مطمئن شوید کپسول در محل مناسب و در دسترس نصب شده است. اگر در محیط کاری هستید، بهتر است افراد بدانند کپسول کجاست و چطور باید از آن استفاده کنند.این بررسی ساده، آخرین حلقه ایمنی است و نباید از آن ساده گذشت.

انتهای پیام/