صنعت پتروشیمی، نماد توانمندی ملی در خلق ارزش است

دکتر اخلاقی در این مراسم با گرامیداشت روز صنعت پتروشیمی و تقدیر از فعالان و تلاشگران این صنعت، به تاثیر انکارناپذیر آن در رشد تولید ناخالص ملی و خودکفایی اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: همکاری بانک تجارت با صنعت افتخارآفرین پتروشیمی به‌عنوان نماد توانمندی ملی، خلق ارزش و توسعه پایدار، همواره تعاملی ماندگار بوده و یقین داریم این همراهی مسیر پیشرفت کشور را هموارتر خواهد کرد.

مدیرعامل بانک تجارت به تشریح فعالیت‌ها و برنامه‌های این بانک برای گسترش تعامل با فعالان این صنعت پرداخت و افزود: بانک تجارت با اشراف کامل و درک صحیح از نیازهای واقعی صنعت پتروشیمی، خدمات خود را مبتنی بر تامین مالی زنجیره‌ای پروژه‌های بزرگ طراحی و پیاده‌سازی کرده و به‌عنوان بانک تخصصی صنعت استراتژیک پتروشیمی، آماده‌ایم تا نقش حمایتی خود را به بهترین نحو ایفا کنیم.

دکتر اخلاقی با اشاره به چالش‌های اقتصادی کشور، توسعه فعالیت‌های صنایع بزرگ و راهبردی همچون صنعت پتروشیمی را ضروری دانست و یادآور شد: این صنعت استراتژیک کشور ثابت کرده هرگاه "دانش، تجربه و تلاش" در کنار یکدیگر قرار گیرند، ساختاری مستحکم مسیر موفقیت را هدایت خواهد کرد و با اتکا به این سه عنصر، علاوه بر کسب موفقیت و دستاوردهای چشمگیر، موانع موجود را برطرف کرده و به حرکت چرخ‌های اقتصادی کشور سرعت بخشیده است.

دکتر اخلاقی در پایان گفت: منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس جنوبی همواره مایه افتخار و مباهات کشور بوده، چراکه با تکیه بر ظرفیت‌ها و استعدادهای بومی زمینه رشد و شکوفایی اقتصاد را فراهم آورده است و از این رو بانک تجارت توسعه همکاری با این صنعت را از اهداف اصلی خود دانسته و بی‌شک این تعامل برای هر دو مجموعه باعث افتخار خواهد بود.

دکتر سخاوت اسدی مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس نیز با تأکید بر اهمیت جایگاه صنعت پتروشیمی در اقتصاد کشور و قدردانی از همکاری‌های مؤثر بانک تجارت با صنعت ملی پتروشیمی تصریح کرد: بانک تجارت همواره به‌عنوان پشتیبانی قابل اعتماد در کنار این صنعت بوده و نقشی کلیدی در پیشبرد پروژه‌های بزرگ این حوزه ایفا کرده است.

مدیرعامل بانک تجارت و هیات همراه در این سفر همچنین از شرکت‌های پتروشیمی پارس، پتروشیمی دماوند انرژی عسلویه و منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس بازدید و با مدیران این مجموعه‌ها به صورت جداگانه دیدار و گفت‌وگو کردند.

