مشاور اقتصادی رئیسجمهور:
آلومینیوم المهدی، نمونهای از ظرفیت بالای تولید داخلی و مدیریت کارآمد است
مشاور اقتصادی رئیسجمهور در بازدید از شرکت آلومینیوم المهدی، این واحد صنعتی را نمونهای از ظرفیت بالای تولید داخلی و مدیریت کارآمد عنوان کرد و گفت: صنایع مادر نقش تعیینکنندهای در تحقق رشد اقتصادی پایدار دارند و حمایت از این واحدها باید با رویکردی برنامهمحور و مستمر دنبال شود.
دکتر معصومه آقاپور، ضمن قدردانی از تلاش مدیران، مهندسان و کارگران شرکت آلومینیوم المهدی، عملکرد این مجموعه را نشاندهنده بهرهگیری مؤثر از توان تخصصی نیروی انسانی داخلی دانست و بر ضرورت تسریع در اجرای طرحهای توسعهای و افزایش ظرفیت تولید تأکید کرد.
در این دیدار حمید رجبپور، مدیرعامل آلومینیوم المهدی با اشاره به تلاشهای بیوقفه این مجموعه برای افزایش تولید و فائق آمدن بر چالشهایی چون سیل اخیر در هرمزگان و جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، همدلی و عملکرد درخشان کارکنان در این چالشها از جمله تکمیل فاز دوم نیروگاه المهدی را نقطهای درخشان در صنعت عنوان کرد.
گفتنی است شرکت آلومینیوم المهدی از بزرگترین تولیدکنندگان شمس آلومینیوم در ایران و از شرکتهای تابعه گروه مپنا است.