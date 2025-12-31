به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، دکتر لله گانی در بدو ورود به استان بوشهر و در دیدار با مدیرکل تعاون، کار و ‌رفاه اجتماعی این استان و مسئولان و تنی چند از کارکنان مدیریت شعب استان، به تشریح رویکردهای کلان بانک در راستای توسعه اقتصادی استان بوشهر پرداخت و گفت: استان یکی از قطب‌های مهم اقتصادی کشور است و نقش آن در توسعه تعاملات منطقه‌ای و بین‌المللی حائز اهمیت است.

مدیر عامل بانک رفاه کارگران تصریح کرد: همجواری بوشهر با کشورهای حاشیه خلیج فارس، ظرفیت کم‌نظیری برای جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی فراهم کرده است که می‌تواند به رشد اقتصادی پایدار استان منجر شود.

وی با تشریح اقدامات و برنامه‌ریزی‌های توسعه ای بانک رفاه کارگران، از آمادگی این بانک برای تسهیل و تقویت بسترهای مالی و بانکی به‌منظور جذب سرمایه‌گذاران خارجی در این استان خبر داد و بر ضرورت استفاده از ابزارهای متعارف مالی بین‌المللی تأکید کرد.

دکتر لله گانی ادامه داد: در این راستا، “بانک گارانتی“ به‌عنوان یکی از ابزارهای رایج در مراودات مالی جهانی، نقشی کلیدی در افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی ایفا می‌کند. تسریع در به‌کارگیری این ابزار در تعامل با کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس می‌تواند زمینه تشویق و حضور مؤثر سرمایه‌گذاران خارجی در پروژه‌های اقتصادی کشور را فراهم سازد.

لازم به ذکر است، این سفر در راستای شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی بوشهر و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی و نظام بانکی برای تحقق اهداف توسعه‌ای این استان انجام شده است.

