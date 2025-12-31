به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این اوراق تا سقف مبلغ ١٠،٠٠٠ میلیارد ریال برای متقاضیان واجد شرایط معرفی شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به‌منظور احداث یا توسعه هتل‌های اولویت‌دار و دارای پیشرفت فیزیکی بالای ٦٠ درصد منتشر می‌شود.