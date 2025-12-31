خبرگزاری کار ایران
از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده خاص؛

تامین مالی طرح‌های احداث یا توسعه هتل، از سوی بانک رفاه کارگران امکان‌پذیر شد

بانک رفاه کارگران از امکان تامین مالی طرح‌های احداث یا توسعه هتل از طریق انتشار اوراق گواهی سپرده مدت‌دار، ویژه سرمایه‌گذاری خاص خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این اوراق تا سقف مبلغ ١٠،٠٠٠ میلیارد ریال برای متقاضیان واجد شرایط معرفی شده از سوی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، به‌منظور احداث یا توسعه هتل‌های اولویت‌دار و دارای پیشرفت فیزیکی بالای ٦٠ درصد منتشر می‌شود. 

این اوراق با نام، معاف از مالیات و با نرخ سود علی‌الحساب ۲۵ درصد، با هدف حمایت از تولید ملی و هدایت منابع به سمت طرح‌های با پیشرفت فیزیکی بالا به‌منظور تسریع در اتمام پروژه‌های ناتمام منتشر می‌شود.

علاقه‌مندان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر به شعب بانک رفاه کارگران در سراسر کشور مراجعه و یا با مرکز ارتباط با مشتریان این بانک (فراد) با شماره 8525 – 021 تماس حاصل کنند.

