خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت بیش از 12.000 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی از سوی بانک رفاه کارگران

پرداخت بیش از 12.000 میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی از سوی بانک رفاه کارگران
کد خبر : 1735592
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه کارگران در سال جاری، حمایت‌ از نیروی کار و بخش تولید را با تمرکز بر اعطای تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی و پشتیبانی از طرح‌های اجرایی واحدهای تولیدی تداوم و توسعه بخشیده است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با هدف حمایت از رونق تولید و توسعه اشتغال در شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر 8 هزار فقره تسهیلات قرض‌الحسنه اشتغالزایی به مبلغ بیش از 12.000 میلیارد ریال پرداخت کرده که رویکرد فعالانه این بانک در حوزه مسئولیت‌های اجتماعی را نشان می‎دهد. 

بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران همچنین در این مدت به منظور تامین مالی طرح‌های تولیدی، افزون بر 3.300 میلیارد ریال اعتبار از محل تلفیق منابع بانک و صندوق توسعه ملی به این طرح‌ها اختصاص داده که در راستای تقویت زیرساخت‌های مولد اقتصادی کشور انجام شده است.

لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در سال‌های اخیر تلاش کرده است در راستای تحقق اهداف شعار سال، حمایت‌های موثری از واحدهای تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی داشته باشد و از طریق اعطای تسهیلات اشتغالزایی، نقش پررنگی در ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار و حمایت عملی از نیروی کار به نمایش گذارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی