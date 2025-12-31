پرداخت بیش از 12.000 میلیارد ریال تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی از سوی بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران در سال جاری، حمایت از نیروی کار و بخش تولید را با تمرکز بر اعطای تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی و پشتیبانی از طرحهای اجرایی واحدهای تولیدی تداوم و توسعه بخشیده است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک با هدف حمایت از رونق تولید و توسعه اشتغال در شش ماهه نخست سال جاری بالغ بر 8 هزار فقره تسهیلات قرضالحسنه اشتغالزایی به مبلغ بیش از 12.000 میلیارد ریال پرداخت کرده که رویکرد فعالانه این بانک در حوزه مسئولیتهای اجتماعی را نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران همچنین در این مدت به منظور تامین مالی طرحهای تولیدی، افزون بر 3.300 میلیارد ریال اعتبار از محل تلفیق منابع بانک و صندوق توسعه ملی به این طرحها اختصاص داده که در راستای تقویت زیرساختهای مولد اقتصادی کشور انجام شده است.
لازم به ذکر است، بانک رفاه کارگران در سالهای اخیر تلاش کرده است در راستای تحقق اهداف شعار سال، حمایتهای موثری از واحدهای تولیدی و بنگاههای اقتصادی داشته باشد و از طریق اعطای تسهیلات اشتغالزایی، نقش پررنگی در ایجاد فرصتهای شغلی پایدار و حمایت عملی از نیروی کار به نمایش گذارد.