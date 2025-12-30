به گزارش ایلنا؛ پتروشیمی تبریز به‌عنوان یکی از قدیمی‌ترین و متنوع‌ترین مجتمع‌های پتروشیمی ایران، طی سال‌های اخیر مسیری متفاوت از بسیاری بنگاه‌های صنعتی کشور را پیموده است؛ مسیری مبتنی بر شفافیت مالی، توسعه فناوری، تنوع محصول، مدیریت حرفه‌ای و تعامل فعال با بازار سرمایه. بازتاب گسترده عملکرد این شرکت در رسانه‌ها، خبرگزاری‌ها، محافل تخصصی و حتی شبکه‌های اجتماعی، نشان می‌دهد «شتبریز» صرفاً یک بنگاه تولیدی نیست، بلکه به تدریج به یک برند صنعتی–اقتصادی معتبر در سطح ملی تبدیل شده است.

شتبریز در بورس؛ گامی راهبردی برای شفافیت و خلق ارزش پایدار

درج نماد معاملاتی «شتبریز» در بورس اوراق بهادار تهران، نقطه عطفی در تاریخ فعالیت پتروشیمی تبریز محسوب می‌شود. این اتفاق پس از طی کامل فرآیندهای قانونی، احراز الزامات نظارتی و پذیرش در هیأت پذیرش بورس محقق شد؛ موضوعی که از نگاه تحلیلگران بازار سرمایه، بیانگر بلوغ ساختاری، انضباط مالی و حاکمیت شرکتی قابل دفاع این مجموعه است.

حضور در بازار سرمایه، علاوه بر افزایش شفافیت و ارتقای نظام گزارش‌دهی، امکان بهره‌گیری از ابزارهای نوین تأمین مالی را برای پتروشیمی تبریز فراهم کرده و زمینه ارزش‌گذاری منصفانه‌تر، افزایش نقدشوندگی سهام و تعامل حرفه‌ای با سهامداران را مهیا کرده است. بسیاری از فعالان بازار، «شتبریز» را به دلیل پشتوانه عملیاتی، تنوع سبد محصولات و حضور همزمان در بازار داخلی و صادراتی، نمادی بنیادی و قابل اتکاء ارزیابی می‌کنند.

پژوهش و فناوری؛ ستون فقرات رقابت‌پذیری پتروشیمی تبریز

یکی از محورهایی که در بازتاب‌های رسانه‌ای عملکرد پتروشیمی تبریز برجسته شده، سرمایه‌گذاری هدفمند در پژوهش و توسعه است. به گفته سید نوراله میراشرفی، مدیرعامل شرکت، پژوهش در این مجموعه از یک فعالیت پشتیبان به ابزار تصمیم‌سازی کلان و پیشران توسعه پایدار تبدیل شده است.

بومی‌سازی کاتالیست‌ها و مواد شیمیایی راهبردی، دستیابی به دانش فنی تولید آغازگر AIBN (تسلط بر فرمولاسیون شیمیایی)، تولید بازدارنده‌ها و کندکننده‌های پلیمری و توسعه محصولات جدیدی مانند ABS خودرنگ و کامپاندهای مهندسی‌شده، نه تنها وابستگی به واردات را کاهش داده، بلکه مزیت رقابتی شرکت را در بازارهای داخلی و خارجی تقویت کرده است. این دستاوردها، پتروشیمی تبریز را در زمره شرکت‌های دانش‌محور و نوآور صنعت پتروشیمی قرار داده است.

مدیریت، سودآوری و صادرات؛ ثبت رکوردهای تاریخی

عملکرد مالی و عملیاتی پتروشیمی تبریز در سال‌های اخیر، یکی از پررنگ‌ترین محورهای تحلیل رسانه‌های اقتصادی بوده است. ثبت بیشترین سود خالص تاریخ شرکت، جهش صادرات، افزایش بهره‌وری انرژی و آب و پیشرفت پروژه‌های کلان، ازجمله عواملی بود که منجر به انتخاب دکتر میراشرفی به‌عنوان «مدیر سال ۱۴۰۴» شد.

تحلیلگران معتقدند؛ ترکیب مدیریت هوشمندانه هزینه‌ها، تنوع‌بخشی به محصولات، توسعه بازارهای صادراتی و کاهش وابستگی فناورانه، پتروشیمی تبریز را به الگویی موفق در عبور از محدودیت‌های اقتصادی و تحریمی تبدیل کرده است؛ الگویی که نشان می‌دهد حتی در شرایط پیچیده اقتصاد ایران نیز می‌توان مسیر رشد پایدار را دنبال کرد.

توسعه پایدار، محیط‌زیست و ارتباطات حرفه‌ای؛ تصویر یک برند مسئول

پتروشیمی تبریز در کنار عملکرد اقتصادی، توجه ویژه‌ای به مسئولیت اجتماعی، محیط‌زیست و ارتباطات سازمانی داشته است. تقدیر از مدیرعامل این شرکت در کنگره بین‌المللی «شهر سبز، دانشگاه سبز»، کسب عنوان «روابط عمومی برتر کشور» و دریافت گواهینامه‌های زیست‌محیطی، نشان‌دهنده نگاه فراتر از تولید صرف در این مجموعه است.

همچنین اجرای پروژه‌هایی مانند استفاده از پساب شهری، سامانه‌های پایش آنلاین آلاینده‌ها، مدیریت پسماند و کاهش ترکیبات آلی فرار، پتروشیمی تبریز را به یکی از پیشگامان توسعه پایدار در صنعت پتروشیمی کشور تبدیل کرده است. در کنار آن، ارتباط فعال با رسانه‌ها و دانشگاه‌ها، تصویر یک بنگاه شفاف، پاسخگو و آینده‌نگر را از «شتبریز» در افکار عمومی ترسیم کرده است.

