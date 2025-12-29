پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن روز صنعت پتروشیمی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران ، متن پیام به این شرح است: فرا رسیدن هشتم دی‌ماه، روز «صنعت پتروشیمی» را به تمامی فعالان، متخصصان و تلاشگران این صنعت راهبردی صمیمانه تبریک عرض می‌کنم.

صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین و سودآورترین بخش‌های اقتصاد کشور، نقشی اساسی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر و در شرایط ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی انرژی، توجه به توسعه، تکمیل زنجیره ارزش و بهینه‌سازی این صنعت، بیش از پیش اهمیت یافته است.

صنعت پتروشیمی علاوه بر نقش‌آفرینی مؤثر در ارزآوری و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، بسترساز توسعه صنایع پایین‌دستی، ایجاد اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش عمق صنعتی کشور محسوب می‌شود.

بانک رفاه کارگران، به‌عنوان بانکی خوش‌سابقه و حامی حوزه تولید، صنعت و اشتغال، طی سال‌های اخیر با توسعه روابط راهبردی، بلندمدت و دوسویه با صنایع سنگین و زیرساختی کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی و به‌طور خاص صنعت پتروشیمی، نقش مؤثری در تأمین مالی این بخش ایفاء کرده است.

این بانک با طراحی و ارائه بسته‌های متنوع خدمات مالی و بهره‌گیری از رویکردهای نوین تأمین مالی، در راستای تقویت سرمایه در گردش صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته و پایین‌دستی گام برداشته و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بانک‌های تأثیرگذار در شبکه بانکی کشور تثبیت کرده است.

ضمن تبریک مجدد این روز، از درگاه خداوند متعال، توفیق، سربلندی و استمرار موفقیت را برای تمامی مدیران، متخصصان، کارکنان و فعالان خدوم صنعت پتروشیمی و دیگر عرصه‌های اقتصادی کشور که با همت و تلاش خود در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی گام برمی‌دارند، مسئلت دارم.

اسماعیل للـه‌گانی