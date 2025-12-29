خبرگزاری کار ایران
پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن روز صنعت پتروشیمی

پیام تبریک مدیرعامل بانک رفاه کارگران به مناسبت فرا رسیدن روز صنعت پتروشیمی
کد خبر : 1734468
دکتر اسماعیل للـه گانی، مدیرعامل بانک رفاه کارگران در پیامی، فرا رسیدن 8 دی ماه روز صنعت پتروشیمی را تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، متن پیام به این شرح است:  فرا رسیدن هشتم دی‌ماه، روز «صنعت پتروشیمی» را به تمامی فعالان، متخصصان و تلاشگران این صنعت راهبردی صمیمانه تبریک عرض می‌کنم. 

صنعت پتروشیمی به‌عنوان یکی از استراتژیک‌ترین و سودآورترین بخش‌های اقتصاد کشور، نقشی اساسی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ایران ایفا می‌کند. در سال‌های اخیر و در شرایط ناشی از تحولات ژئوپلیتیکی، تحریم‌ها و نوسانات بازار جهانی انرژی، توجه به توسعه، تکمیل زنجیره ارزش و بهینه‌سازی این صنعت، بیش از پیش اهمیت یافته است.

صنعت پتروشیمی علاوه بر نقش‌آفرینی مؤثر در ارزآوری و کاهش وابستگی به صادرات نفت خام، بسترساز توسعه صنایع پایین‌دستی، ایجاد اشتغال پایدار، جذب سرمایه‌گذاری و افزایش عمق صنعتی کشور محسوب می‌شود.

بانک رفاه کارگران، به‌عنوان بانکی خوش‌سابقه و حامی حوزه تولید، صنعت و اشتغال، طی سال‌های اخیر با توسعه روابط راهبردی، بلندمدت و دوسویه با صنایع سنگین و زیرساختی کشور، به‌ویژه در حوزه انرژی و به‌طور خاص صنعت پتروشیمی، نقش مؤثری در تأمین مالی این بخش ایفاء کرده است.

این بانک با طراحی و ارائه بسته‌های متنوع خدمات مالی و بهره‌گیری از رویکردهای نوین تأمین مالی، در راستای تقویت سرمایه در گردش صنعت پتروشیمی و صنایع وابسته و پایین‌دستی گام برداشته و جایگاه خود را به‌عنوان یکی از بانک‌های تأثیرگذار در شبکه بانکی کشور تثبیت کرده است.

ضمن تبریک مجدد این روز، از درگاه خداوند متعال، توفیق، سربلندی و استمرار موفقیت را برای تمامی مدیران، متخصصان، کارکنان و فعالان خدوم صنعت پتروشیمی و دیگر عرصه‌های اقتصادی کشور که با همت و تلاش خود در مسیر رشد و شکوفایی اقتصاد ایران اسلامی گام برمی‌دارند، مسئلت دارم.

اسماعیل للـه‌گانی

انتهای پیام/
