خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیام تبریک مدیرعامل پتروشیمی ایلام به مناسبت ۸ دی

پیام تبریک مدیرعامل پتروشیمی ایلام به مناسبت ۸ دی
کد خبر : 1734313
لینک کوتاه کپی شد.

مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام با صدور پیامی فرا رسیدن هشتم دی‌ماه، روز "صنعت پتروشیمی "را به همکاران و تلاشگران این صنعت در استان ایلام تبریک گفت.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام با صدور پیامی فرا رسیدن هشتم دی‌ماه، روز "صنعت پتروشیمی "را به همکاران و تلاشگران این صنعت در استان ایلام تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است: "هشتم دی‌ماه" مزین به نام روز صنعت پتروشیمی فرصت مغتنمی است تا از جهد مسئولانه و مشارکت کلیه مدیران، صنعتگران و کارگران شریف و خدوم پتروشیمی ایلام صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و یاد و خاطره شهیدان سرافراز صنعت پتروشیمی را گرامی داریم.

بیش از ۶۰ سال افتخار آفرینی، پیشتازی و موفقیت صنعت پتروشیمی در امر تولید و توسعه، مرهون ایثار و تلاش مهندسان دانش‌محور، متخصص و کارآمد می‌باشد که تأثیر آن بر رشد و شکوفایی صنعت، اقتصاد و حتی جامعه و فرهنگ کار کشور مبرهن و چشم‌گیر بوده است.

امید است شرکت پتروشیمی ایلام نیز به عنوان بزرگترین صنعت پتروشیمی غرب کشور با نقش‌آفرینی در سطح نخست پتروشیمی کشور و پشتوانه‌ی ۲۰ سال دانش و تجربه، با حمیت و کوشش بی‌وقفه مدیران ، کارگران و سرمایه‌گذاران، شاهد فتح قله‌های تولید و تخصص باشد.

یوسف شریفی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی ایلام

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا

مشاوره حقوقی