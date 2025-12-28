پیام تبریک مدیرعامل پتروشیمی ایلام به مناسبت ۸ دی

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی شرکت پتروشیمی ایلام، مدیرعامل شرکت پتروشیمی ایلام با صدور پیامی فرا رسیدن هشتم دی‌ماه، روز "صنعت پتروشیمی "را به همکاران و تلاشگران این صنعت در استان ایلام تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است: "هشتم دی‌ماه" مزین به نام روز صنعت پتروشیمی فرصت مغتنمی است تا از جهد مسئولانه و مشارکت کلیه مدیران، صنعتگران و کارگران شریف و خدوم پتروشیمی ایلام صمیمانه تشکر و قدردانی نموده و یاد و خاطره شهیدان سرافراز صنعت پتروشیمی را گرامی داریم.

بیش از ۶۰ سال افتخار آفرینی، پیشتازی و موفقیت صنعت پتروشیمی در امر تولید و توسعه، مرهون ایثار و تلاش مهندسان دانش‌محور، متخصص و کارآمد می‌باشد که تأثیر آن بر رشد و شکوفایی صنعت، اقتصاد و حتی جامعه و فرهنگ کار کشور مبرهن و چشم‌گیر بوده است.

امید است شرکت پتروشیمی ایلام نیز به عنوان بزرگترین صنعت پتروشیمی غرب کشور با نقش‌آفرینی در سطح نخست پتروشیمی کشور و پشتوانه‌ی ۲۰ سال دانش و تجربه، با حمیت و کوشش بی‌وقفه مدیران ، کارگران و سرمایه‌گذاران، شاهد فتح قله‌های تولید و تخصص باشد.

یوسف شریفی

مدیر عامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت پتروشیمی ایلام

