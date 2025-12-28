مدیر لیزینگ تراسسنتر در گفتگو با ایلنا:
چیدمان هوشمند برندها؛ راهبرد تراسسنتر برای جذب جوانان/ واگذاری واحدها بر اساس نیاز نسل جدید انجام میشود
مدیر لیزینگ تراسسنتر با تشریح رویکرد این مجموعه در واگذاری واحدهای تجاری گفت: سیاست اصلی ما در چیدمان و واگذاری برندها، مبتنی بر نیازهای نسل جدید و در عین حال پاسخگویی به خانوادههاست؛ بهگونهای که تراسسنتر در تمام روزهای هفته زنده و پویا باشد.
واگذاری واحدها بر اساس نیاز مخاطب هدف
مدیر لیزینگ تراسسنتر با اشاره به سیاستهای واگذاری واحدهای تجاری این مجموعه گفت: رویکرد ما در واگذاری واحدهای تجاری، از همان مرحله اول، مبتنی بر بررسی دقیق نیازهای مخاطب هدف مجتمع بوده است.
وی افزود: امروز مجتمعهای تجاری به این سمت رفتهاند که در طول هفته بیشتر توسط جوانان پر میشوند و خانوادهها عمدتاً در آخر هفتهها به این مراکز مراجعه میکنند. به همین دلیل، در تراسسنتر با در نظر گرفتن هر دو گروه، اما با تمرکز ویژه بر نسل جوان بهعنوان مخاطب اصلی روزهای هفته، نیازهای این نسل را بررسی و واگذاریها را بر همان اساس انجام دادیم.
چیدمان برندها با نگاه نسل جدید
مدیر لیزینگ تراسسنتر متذکر شد: در واگذاری برندها، حتی در جزئیات نیز نگاه نسل جوان لحاظ شده است. به عنوان مثال، در حوزه چرم، برندهایی انتخاب شدند که بتوانند سلیقه نسل جوان را پوشش دهند، در حالی که معمولاً محصولات چرمی بیشتر مورد استفاده خانوادهها و والدین قرار میگیرد.
وی توضیح داد: در تراسسنتر تلاش کردیم این فضاها با طراحی و رنگبندی متفاوت، مانند استفاده از چرمهای رنگی، برای نسل جوان جذابتر شود. به طور کلی، تکتک واحدهای تجاری بر اساس نیاز مخاطب هدف که عمدتاً جوانان هستند، بررسی و انتخاب شدهاند.
کافهها، رستورانها و فضاهای تفریحی متمایز
صفی با اشاره به فضاهای کافه و رستوران مجموعه بیان کرد: به دلیل اختلاف سطح خیابان فرحزادی، در ورودی مجموعه دو فضای همکف داریم و در این بخشها، دو کافه از بهترین و پرمخاطبترین کافهها را جانمایی کردهایم که یکی از آنها در حال مذاکره است و کافه ورودی اصلی نیز «کافه سایرینیا» خواهد بود.
وی افزود: در انتخاب کافهها و رستورانها نیز تلاش کردیم نسل جدید را در نظر بگیریم. رستورانها و کافههای مجموعه دارای ویوی ۳۶۰ درجه از شهر تهران هستند و فضاهایی مانند باشگاه و بخشهای تفریحی نیز با همین نگاه طراحی شدهاند.
از تراسمارکت تا بازی بزرگسالان؛ خدمات کامل در یک مجموعه
مدیر لیزینگ تراسسنتر با اشاره به تنوع کاربریها در این مجتمع اظهار کرد: در این مجموعه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر مربع فضای اختصاصی برای بازی بزرگسالان در نظر گرفته شده است؛ فضایی مستقل که بهصورت الحاقی و در کنار شهربازی نیست، بلکه یک طبقه جداگانه به این موضوع اختصاص داده شده است.
وی ادامه داد: در تراسسنتر تلاش کردهایم همه مخاطبان، از خانوادهها گرفته تا جوانان، بتوانند در تمام حوزهها بهترین خدمات را دریافت کنند. نخستین طبقه تجاری مجموعه با «تراسمارکت» آغاز میشود که یک طبقه خدماتی شامل بیکری (نانوایی)، پَستری (قنادی)، بوچری (فروشگاه فرآوردههای پروتئینی) و خدمات مشابه است.
صفی افزود: در این طبقه حتی فودهال (فضای متمرکز عرضه غذا)، سوپرمارکت با بخش کالاهای خارجی و فضاهایی مانند کیدهال (فضای تخصصی کودک) در نظر گرفته شده است؛ به طوری که مراجعهکننده میتواند خرید روزانه، تهیه اقلام خاص و حتی صرف غذا مانند استیک مرینیتشده را در همان فضا انجام دهد.
وی در پایان گفت: چیدمان سایر برندها نیز در طبقات همکف اول و همکف دوم، متناسب با متراژ واحدها و با انتخاب برندهایی انجام شده که بیشترین تناسب را با سلیقه و نیاز مخاطبان تراسسنتر دارند.