ابوالفضل راهزانی، مدیرعامل مجتمع تجاری، اداری و تفریحی «تراس‌سنتر» در گفتگو با خبرنگار ایلنا در حاشیه هفتمین نمایشگاه بین‌المللی ایران ریتیل‌شو، با اشاره به رویکرد متمایز این پروژه در قلب منطقه ۲ تهران، گفت: این مجموعه با تمرکز بر نسل جوان، نوجوانان و خانواده‌ها و با نگاهی فراتر از ریتیل صرف، در پی تبدیل شدن به یکی از برترین مراکز خرید و تفریحی شهر تهران است.

تراس‌سنتر؛ پروژه‌ای متمایز در قلب سعادت‌آباد و شهرک غرب

راهزانی با اشاره به موقعیت مکانی این پروژه گفت: پروژه تجاری، اداری و تفریحی تراس‌سنتر یک پروژه خاص و متمایز است که در قلب منطقه ۲ تهران، محدوده سعادت‌آباد و شهرک غرب، جانمایی شده است.

وی افزود: این پروژه با استفاده از امکانات و کاربری‌های جذابی که برای آن تعریف شده، تلاش دارد به عنوان یکی از مراکز خرید برتر شهر تهران، تعامل بسیار خوبی با مخاطبان خود برقرار کند و صرفاً یک مرکز خرید سنتی نباشد.

فراتر از ریتیل؛ تمرکز بر تفریح و فرهنگ

مدیرعامل تراس‌سنتر با تأکید بر نگاه چندبعدی این پروژه تصریح کرد: چشم‌انداز ما این است که تراس‌سنتر به یکی از برترین مراکز خرید شهر تهران تبدیل شود؛ مرکزی که علاوه بر بخش ریتیل و فروشگاهی، نگاه ویژه‌ای به بخش‌های تفریحی و فرهنگی دارد.

راهزانی متذکر شد: هدف ما این است که این مجموعه بتواند به عنوان یک پاتوق شهری برای جوانان و خانواده‌ها ایفای نقش کند و در کنار خرید، تجربه‌ای متفاوت از حضور در یک فضای شهری مدرن را به مخاطبان ارائه دهد.

جامعه هدف؛ جوانان، نوجوانان و خانواده‌ها

وی در ادامه با اشاره به جامعه هدف این پروژه گفت: مخاطبان اصلی تراس‌سنتر، جوانان و نوجوانان هستند و در کنار آن، خانواده‌ها نیز بخش مهمی از جامعه هدف ما را تشکیل می‌دهند. به طور کلی مخاطبان این پروژه، مخاطبانی متمایز با سلایق و انتظارات متفاوت هستند.

مدیرعامل تراس‌سنتر توضیح داد: تلاش کرده‌ایم با تعریف کاربری‌های متنوع و جذاب، این مجموعه را به مرکزی تبدیل کنیم که هم برای نسل جوان و هم برای خانواده‌ها جذابیت داشته باشد و بتواند پاسخگوی نیازهای تفریحی، فرهنگی و خرید این گروه‌ها باشد.

نگاه فرامنطقه‌ای و تضمین آینده سرمایه‌گذاری

راهزانی با اشاره به مقیاس و ابعاد پروژه اظهار کرد: تراس‌سنتر حدود ۱۰۰ هزار مترمربع زیربنا دارد و از جمله مدرن‌ترین مراکز خرید شهر تهران به شمار می‌رود. این مجموعه یک مجتمع فرامنطقه‌ای است و صرفاً به یک محدوده خاص از شهر خدمات نمی‌دهد.

وی افزود: تلاش ما این است که با راه‌اندازی درست و بهره‌برداری موفق از این پروژه و با همراهی برندها و سرمایه‌گذارانی که در کنار ما هستند، بتوانیم آینده سرمایه‌گذاری، رشد و توسعه این مرکز خرید را حتی تا ۳۰ سال پس از بهره‌برداری تضمین کنیم.

مدیرعامل تراس‌سنتر در پایان خاطرنشان کرد: ماندگاری برندها، رضایت مخاطبان و ایجاد یک تجربه پایدار شهری، از مهم‌ترین اهداف ما در مسیر بهره‌برداری از این پروژه است.

