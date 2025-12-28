پیام تبریک مدیرعامل بانک ملت به مناسبت روز صنعت پتروشیمی؛ نقش آفرینی هرچه بیشتر در توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در کشور

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، فرشید فرخ نژاد در این پیام با اشاره به نقش صنعت پتروشیمی در شکوفایی اقتصاد، توسعه پایدار و ایجاد اشتغال در کشور، تاکید کرد: بی تردید سرمایه‌گذاری مستمر در حوزه پتروشیمی و توجه ویژه به تحقیق و توسعه برای افزایش ارزش افزوده محصولات این صنعت، آینده‌ای روشن و پررونق را فراروی اقتصاد کشور قرار خواهد داد.

وی با بیان این نکته که روز 8 دی ماه، فرصتی مناسب برای قدردانی از دستاوردهای ارزشمند و پربار فعالان صنعت پتروشیمی است، از آنان به دلیل تلاش‌های بی‌وقفه و ثمربخش در شکوفایی هرچه بیشتر و به فعلیت رساندن ظرفیت های این صنعت سپاسگزاری کرد.

مدیرعامل بانک ملت از صنعت پتروشیمی به عنوان یکی از صنایع کلیدی، استراتژیک و صادرات محور و دارای نقش اساسی در افزایش تولید ناخالص ملی کشور یاد کرد و افزود: این صنعت با حضور متخصصان، مهندسان و با تکیه بر دانش فنی، تجربه و تخصص نیروهای توانمند داخلی، گام های بلندی را در ایجاد ارزش افزوده بیشتر برای اقتصاد کشور برداشته و به الگویی برای توسعه پایدار در سایر بخش ها تبدیل شده است.

فرخ نژاد با اشاره به مشارکت فعال بانک ملت در تامین مالی طرح های بزرگ پتروشیمی کشور در سال های اخیر، تاکید کرد: این بانک همچنان آمادگی دارد تا به عنوان یک بانک بزرگ و اثرگذار، در کنار فعالان این بخش استراتژیک و ارزش آفرین ایستاده و در به ثمر نشاندن پروژه های کلیدی و بزرگ این حوزه نقش آفرینی کند.

