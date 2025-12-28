برگزاری مزایده سراسری نوبت اول سهام شرکت «نوران با ما انرژی»

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، این بانک سهام خود به تعداد ۷۵.۵۰۳.۹۵۴.۸۰۴ سهم (۷۵ میلیارد و ۵۰۳ میلیون و ۹۵۴ هزار و ۸۰۴) از تعداد ۱۶۰،۱۵۰،۴۵۸،۷۰۰ سهم (۱۶۰میلیارد و ۱۵۰میلیون و ۴۵۸هزار و ۷۰۰) معادل ۱۵.۴۷درصد سهام «شرکت نوران با ما انرژی» را در مزایده با بالاترین قیمت پیشنهادی با شرایط مصرح در تعهدنامه شرکت در مزایده با مقررات و ضوابط بانک از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) به صورت نقد و یکجا به ازای هر سهم ۱.۲۵۲ ریال و با قیمت پایه ۹۴،۵۳۰،۹۵۱،۴۱۴،۶۰۸ ریال (۹۴هزار و ۵۳۰میلیارد و ۹۵۱میلیون و ۴۱۴هزار و ۶۰۸ ریال) را به فروش می‌رساند.

شرایط فروش در این مزایده صرفا نقدی و بدون تخفیف است.

تاریخ برگزاری و انتشار مزایده از ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲ دی ماه جاری لغایت ساعت ۱۹ عصر مورخ ۲۵ دی ماه است.

مهلت دریافت اسناد مزایده از ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲ دی ماه تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۱۵ دی ماه است.

مهلت ارائه پیشنهاد و شرکت در مزایده از ساعت ۱۰ صبح مورخ ۲ دی تا ساعت ۱۹ عصر مورخ ۲۵ دی ماه جاری است.

تاریخ بازگشایی پاکت های الکترونیکی نیز ساعت ۸:۳۰ صبح روز یکشنبه مورخ ۲۸ ماه تعیین شده است.

امکان شرکت در مزایده بدون دریافت اسناد مزایده میسر نیست از این رو متقاضیان شرکت در مزایده باید جهت شرکت در مزایده تا قبل از اتمام تاریخ مهلت دریافت اسناد مزایده (ساعت ۱۹ مورخ ۱۵ دی ماه) نسبت به دریافت اسناد مزایده از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) اقدام کنند.

اهلیت و صلاحیت متقاضیان پس از تائید بانک ملی ایران اعلام می شود ، بنابراین شرکت در مزایده و ارائه پیشنهاد برای شرکت کننده ایجاد حق نمی کند و همچنین ایجاد تکلیف یا سلب اختیار برای بانک نمی‌نماید .

متقاضیان خرید برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند با شماره ۶۰۹۹۴۰۴۰ تماس بگیرند و یا عدد ۱۱ را به شماره تلفن ۱۰۰۰۴۸۸۵ پیامک کنند.

متقاضیان همچنین می توانند به سایت بانک ملی ایران به آدرس www.bmi.ir بخش مناقصه و مزایده،بخش مزایده سراسری نوبت اول سهام شرکت نوران با ما انرژی( سهامی خاص) و یا به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ایران) www.setadiran.ir بخش مزایده، بخش مزایده دستگاه اجرایی، بخش مزایده گر،بخش ( مزایده شماره ۱۰۰۴۰۹۱۲۱۸۰۰۰۰۱۱ اموال منقول) مراجعه کنند.

همچنین امکان مراجعه حضوری به اداره کل مدیریت و فروش اموال تملیکی و مازاد بانک ملی ایران به آدرس تهران خیابان فردوسی-ادارات مرکزی- ساختمان فردوسی- طبقه اول فراهم است.