این نماینده مردم در مجلس همچنین به دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره خروج بانک‌ها از بنگاه‌داری اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بانک‌ها باید فعالیت‌های غیرمرتبط با حوزه مالی و پولی را به بخش خصوصی واگذار کنند.

وی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران شروع خوبی در زمینه خروج از بانکداری داشته و برنامه‌های مناسبی را در این زمینه درحال اجرا دارد، تصریح کرد: امیدواریم این بانک با واگذاری کامل شرکت‌ها و واحدهای غیرمرتبط، نخستین بانکی باشد که به طور کامل از بنگاه‌داری خارج می‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیت‌های اجتماعی بانک‌ها اظهار کرد: طبق دستورالعمل‌های موجود، فعالیت بانک‌ها در این حوزه باید در مناطق کم‌برخوردار و تقویت سرمایه انسانی متمرکز باشد تا آینده کشور تضمین شود. یکی از گام‌های مثبت بانک ملی، مشارکت در نهضت مدرسه‌سازی است و لازم است در ساخت و تجهیز خوابگاه‌های دانشجویی، و حمایت از مسکن دانشجویان نیز فعال شود.