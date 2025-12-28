عضو کمیسیون آموزش مجلس:
بانک ملی پیشرو در خروج از بنگاه داری/ از ثبات مالی تا مدرسهسازی؛ گامهای مثبت بانک ملی
نماینده مردم ایذه و باغملک در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه بانکها به عنوان ریلگذار توسعه اقتصادی کشور هستند، گفت: بانک ملی ایران به دلیل اعتماد عمومی بالا و سابقه نزدیک به یک قرن فعالیت، نماد اعتماد مردم در شهرها و روستاها است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، فرشاد ابراهیمپور، عملکرد بانک ملی در فرآیند ادغام بانک آینده را ستود و آن را اقدامی موفق با کمترین تنش و مدیریت دقیق توصیف کرد و افزود: مدیریت صحیحی که در این زمینه اتفاق افتاد آرامش را به نظام پولی و مالی کشور بازگرداند و باید از بانک ملی به دلیل ایجاد این ثبات و آرامش در جامعه تشکر کرد.
این نماینده مردم در مجلس همچنین به دغدغه رهبر معظم انقلاب درباره خروج بانکها از بنگاهداری اشاره کرد و گفت: بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی، بانکها باید فعالیتهای غیرمرتبط با حوزه مالی و پولی را به بخش خصوصی واگذار کنند.
وی با اشاره به اینکه بانک ملی ایران شروع خوبی در زمینه خروج از بانکداری داشته و برنامههای مناسبی را در این زمینه درحال اجرا دارد، تصریح کرد: امیدواریم این بانک با واگذاری کامل شرکتها و واحدهای غیرمرتبط، نخستین بانکی باشد که به طور کامل از بنگاهداری خارج میشود.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی با اشاره به مسئولیتهای اجتماعی بانکها اظهار کرد: طبق دستورالعملهای موجود، فعالیت بانکها در این حوزه باید در مناطق کمبرخوردار و تقویت سرمایه انسانی متمرکز باشد تا آینده کشور تضمین شود. یکی از گامهای مثبت بانک ملی، مشارکت در نهضت مدرسهسازی است و لازم است در ساخت و تجهیز خوابگاههای دانشجویی، و حمایت از مسکن دانشجویان نیز فعال شود.