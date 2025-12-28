پرداخت بیش از ۲۰۶.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی تا پایان آبان ماه سال جاری از سوی بانک رفاه کارگران
بانک رفاه کارگران با افزایش قابل توجه اعطای تسهیلات تکلیفی در سالهای اخیر، حضور اثربخشی در ایفای مسئولیتهای اجتماعی و پشتیبانی فراگیر از بخشهای حیاتی اقتصاد ملی داشته است.
به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک تا پایان آبان ماه سال جاری بالغ بر ۲۰۶.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخشهای ازدواج، فرزندآوری، اشتغالزایی، مسکن محرومان، قانون جهش تولید مسکن، مسکن نخبگان و.... پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با افزایش چشمگیری مواجه بوده است.
بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷۶.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در سرفصلهای تکلیفی پرداخت کرده که با افزایش ۳۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۲ همراه بوده است.
این بانک در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۲۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در این حوزه پرداخت کرده که رشد ۵۱ درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن، نشان میدهد.