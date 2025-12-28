خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پرداخت بیش از ۲۰۶.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی تا پایان آبان ماه سال جاری از سوی بانک رفاه کارگران

پرداخت بیش از ۲۰۶.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات تکلیفی تا پایان آبان ماه سال جاری از سوی بانک رفاه کارگران
کد خبر : 1734101
لینک کوتاه کپی شد.

بانک رفاه کارگران با افزایش قابل توجه اعطای تسهیلات تکلیفی در سال‌های اخیر، حضور اثربخشی در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و پشتیبانی فراگیر از بخش‌های حیاتی اقتصاد ملی داشته است.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی بانک رفاه کارگران، این بانک تا پایان آبان ماه سال جاری بالغ بر ۲۰۶.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در بخش‌های ازدواج، فرزندآوری، اشتغالزایی، مسکن محرومان، قانون جهش تولید مسکن، مسکن نخبگان و.... پرداخت کرده که در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته با افزایش چشم‌گیری مواجه بوده است. 

بر اساس این گزارش، بانک رفاه کارگران در سال ۱۴۰۳ حدود ۲۷۶.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در سرفصل‌های تکلیفی پرداخت کرده که با افزایش ۳۱ درصدی در مقایسه با سال ۱۴۰۲ همراه بوده است.

این بانک در سال ۱۴۰۲ نیز بیش از ۲۱۰.۰۰۰ میلیارد ریال تسهیلات در این حوزه پرداخت کرده که رشد ۵۱ درصدی را در مقایسه با سال پیش از آن، نشان می‌دهد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
انجمن کشتیرانی
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
چمدان
شهر لوازم خانگی
بیمه بازار
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

بوکینگ

لوازم خانگی

علت انحراف ستون فقرات

تولید کننده پالت پلاستیکی

ترموود

خرید طلا

خرید نهال گردو

خرید طلای آب شده

ثبت نام آلپاری

تور ژاپن

قیمت اونس طلا