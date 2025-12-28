به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه با بیان این مطلب گفت: اگرچه از ابتدای سال جاری تا پایان پاییز همواره در حوزه انرژی با محدودیت‌هایی مواجه بوده‌ایم؛ اما با اتکا به تجارب سال‌های قبل و برنامه‌ریزی هوشمندانه‌ای که برای تمامی بخش‌های تولید و تعمیرات در نظر گرفتیم و به همت همکاران در فولاد مبارکه و سایر شرکت‌های گروه، توانستیم به رکوردهای بی‌نظیر و افزایش قابل‌ملاحظه تولید دست یابیم.

رشد 5 درصدی تولید فولاد خام در گروه فولاد مبارکه

سلیمی گفت: تولید تختال گروه فولاد مبارکه شامل شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های فولاد و نورد سبا، فولاد هرمزگان و فولاد سفیددشت در نه‌ماهه سال ۱۴۰۴ با تحقق 101 درصدی برنامه و رشد ۵ درصدی نسبت به مدت مشابه سال 1403 به ۸ میلیون و ۶۱۶ هزار تن رسید.

رشد 9.8 درصدی تولید آهن اسفنجی در گروه فولاد مبارکه

وی با بیان این در همین بازه زمانی، تولید آهن اسفنجی در مدول‌های احیا مستقیم گروه فولاد مبارکه، شامل شرکت فولاد مبارکه و شرکت‌های فولاد هرمزگان، فولاد و نورد سبا، پارس فولاد سبزوار و فولاد سفیددشت، با تحقق 111 درصدی برنامه و رشد 9.8 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل، از 10 میلیون 470 هزار تن عبور کرده است.

بنا بر اظهارات معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه، رکورد تولید تختال سه‌ماهه پاییز سال 1404 در فولاد مبارکه بالاترین حد نصاب تولید شرکت در مقایسه با تمامی ادوار بهره‌برداری شرکت است؛ به‌طوری‌که با تولید ۲ میلیون و ۳۳۶ هزار تن تختال رکورد قبلی پاییز ۱۴۰۲ (۲ میلیون و ۳۰۴ هزار تن) شکسته شد.

وی با اشاره به روند روبه‌رشد تولید آهن اسفنجی در شرکت خاطرنشان کرد: تولید آهن اسفنجی فولاد مبارکه در نه‌ماهه ۱۴۰۴ با تحقق 111 درصدی برنامه و رشد 8.1 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل از ۶ میلیون و 350 هزار تن عبور کرده است.

سلیمی تصریح کرد: تولید آهن اسفنجی در مدول احیا مستقیم شرکت فولاد و نورد سبا نیز از ابتدای سال تا پایان آذرماه با تحقق 115 درصدی برنامه و رشد 13.4 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل به یک میلیون و 264 هزار تن افزایش یافته است.

وی با اشاره به اهمیت پایداری و رشد تولید در گروه فولاد مبارکه و تأثیر آن بر فضای تولید و اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: رشد تولید فولاد مبارکه در نه‌ماهه امسال در دو محصول کلیدی فولاد خام و آهن اسفنجی از چند جهت دارای اهمیت است: اول اینکه تولید در شرایط تحریم باعث خودکفایی در زنجیره ارزش فولاد می‌شود و نقش حیاتی در حفظ ثبات صنعتی کشور دارد؛ در نهایت نیز به تقویت امنیت اقتصادی و خودکفایی ملی منجر می‌شود. علاوه بر این، تداوم تولید در گروه فولاد مبارکه که مواد اولیه بسیاری از صنایع مانند خودروسازی، ساختمان، لوازم‌خانگی و زیرساخت‌ها را تأمین می‌کند، آثار مستقیمی بر تداوم و پایداری صنایع پایین‌دستی دارد و از کاهش تولید یا توقف آن‌ها جلوگیری می‌کند.

معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه از رشد اقتصادی و اشتغال به‌عنوان دیگر مزایای تولید و رشد آن یاد و اضافه کرد: افزایش تولید معمولاً با افزایش اشتغال مستقیم و غیرمستقیم همراه است. فعالیت بیشتر فولاد مبارکه بر رونق مناطق اطراف و زنجیره تأمین آن (مانند معادن، حمل‌ونقل و خدمات) تأثیر مثبت می‌گذارد.

سلیمی ثبات در بازار داخلی را از دیگر مزایای این دستاورد دانست و گفت: با افزایش عرضه فولاد و آهن اسفنجی، فشار تورمی در بازار داخلی این محصولات کاهش‌ می‌یابد و قیمت‌ها قابل‌کنترل‌تر می‌شوند.

به گفته معاون بهره‌برداری فولاد مبارکه رشد تولید در بنگاه‌های اقتصادی بزرگ نظیر فولاد مبارکه اصفهان در اثر اجرای برخی راهبردها و به‌کارگیری حداکثری ظرفیت‌های نصب‌شده و همچنین رشد بهبود فناوری و بهره‌وری در مجموعه حاصل می‌شود؛ لذا انتظار می‌رود در صورت پایداری در حوزه انرژی تا پایان سال به همت تمامی همکاران در گروه فولاد مبارکه، شاهد تحقق اهداف سالانه در همه بخش‌ها باشیم.

وی در بخش پایانی سخنان خود، ضمن قدردانی از تلاش همه‌جانبه مدیران و کارکنان در گروه فولاد مبارکه گفت: به‌طورکلی رشد تولید و سودآوری در گروه فولاد مبارکه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بنگاه‌های اقتصادی، مستقیماً بر شاخص‌های صنعتی و اقتصادی کشور اثرگذار است؛ بنابراین عملکرد درخشان نه‌ماهه این گروه تنها یک موفقیت برای این شرکت نیست؛ بلکه نشان‌دهنده تحرک مثبت در قلب صنعت کشور است که بر امنیت تأمین مواد اولیه، رشد صنایع وابسته، صادرات و اشتغال تأثیرگذار خواهد بود؛ موفقیتی که در شرایط چالش‌برانگیز کنونی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

